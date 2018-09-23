الإمارات: العنف الحوثي تجاه المدنيين مشهد يومي لا يمكن تجاهله

المصدر: دبي - البيان ـــ الرياض، عدن - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية قوّضت جهود شهور من الترتيبات السياسية بعدم حضوره في جنيف.

وقال معاليه، في تغريدات على «تويتر»، إن الحوثي قرّر أن يهدم هذه الجهود بجرّة قلم، واختار أن يطيل الأزمة في تحدٍّ صارخ لإرادة المجتمع الدولي.



ولفت معاليه إلى أنه «من الطبيعي أن تروّج الدول العربية لقرار عربي حول اليمن في مجلس حقوق الإنسان. عدم توازن تقرير الخبراء وخلل المنهجية و«ليونته» مع التجاوزات الحوثية لم تخدم التقرير، والتقارير الأخيرة الصادرة عن الحكومة اليمنية حول ضحايا الحوثي خير دليل على ذلك».

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