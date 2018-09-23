مقتل 50 حوثياً في غارات للتحالف على مواقع في الحديدة

المصدر: Ⅶعدن - البيان، وكالات

استهدفت طائرات التحالف العربي، أمس، مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في قلب مدينة الحديدة، حيث قُتل 50 من الميليشيا إثر قصف جوي، فيما تستعد قوات الجيش اليمني في محور علب في محافظة صعدة لاقتحام مركز مديرية باقم، آخر معاقل الميليشيا التي أصبحت تحت سيطرة الشرعية، بينما دهمت قوات النخبة الشبوانية معسكراً تدريبياً تابعاً لتنظيم القاعدة في منطقة خوره وادي امعزيفة، وقتلت اثنين من العناصر الإرهابية.

وتعيش ميليشيا الحوثي حالة من التخبط والخوف مع اقتراب ألوية العمالقة المسنودة من التحالف العربي من وسط مدينة الحديدة. وشنّت مقاتلات التحالف سلسلة ضربات جوية، استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في خط الكورنيش ومنطقة كيلو 16 شرقي المدينة، وأكدت المصادر مصرع نحو 50 من عناصر من الميليشيا.

وحسب مصادر عسكرية، فإن طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف استهدف أيضاً مواقع ومخزن أسلحة للميليشيا شرقي مدينة الحديدة، تزامن ذلك مع تصدي قوات الجيش لزحف ميليشيا الحوثي باتجاه المواقع المتقدمة للجيش، في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة، حيث تمكّن الجيش من كسر هذه التسللات اليائسة، وتكبّد الانقلابيون خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في الخط الرئيس بين المراوعة باجل صنعاء، بغارات جوية للطيران امتدت بالقرب من مصانع نانا والخليل ومصنع البطاريات، ومصنع آخر للبلاستيك بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

كما استهدف القصف الجوي مواقع وتجمعات للميليشيا بالقرب من منزل علي محسن وجامعة الحديدة وتطوير تهامة والمناطق المتاخمة للربصا الجنوبية جنوب مدينة الحديدة.

عملية عسكرية

في الأثناء، تستعد قوات الجيش الوطني لشن عمليات عسكرية واسعة تتمكن من خلالها السيطرة على مركز مديرية باقم، وإعادة تطبيع الأوضاع فيها بشكل كامل وفتح خطوط لعودة المواطنين المشردين والمهجرين من جحيم المتمردين، إذ تواصل قوات الجيش الوطني بمحور علب في محافظة صعدة، بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي وطيران الأباتشي، تمشيط المناطق الشمالية الغربية لمركز مديرية باقم شمالي المحافظة. في الأثناء، تحاصر قوات الجيش الوطني ميليشيا الحوثي في مركز مديرية باقم من المحورين الشرقي والشمالي الغربي بعد لجوئها إلى داخل المناطق السكنية.

عملية دهم

إلى ذلك، دهمت قوات النخبة الشبوانية معسكراً تدريبياً تابعاً لتنظيم القاعدة في منطقة خوره وادي امعزيفة، وقتلت اثنين من العناصر الإرهابية.

وذكرت مصادر محلية أن النخبة اشتبكت مع العناصر الإرهابية، فقتلت اثنين من عناصر التنظيم، وأصابت آخرين في أثناء دهم المعسكر ضمن عملية شاملة تستهدف تطهير المحافظة من جيوب العناصر الإرهابية.