غزلان.. طفلة يمنية تقص شعرها احتجاجاً على إرهاب الميليشيا

المصدر: ■ دبي- البيان

لجأت طفلة يمنية إلى طريقة تراثية لإثارة الهمم ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث قامت بقص شعرها وناشدت وجهاء اليمن بتوسيع نطاق الثورة ضد الميليشيا الإرهابية.

الطفلة اليمنية غزلان أحمد، أطلت عبر مقطع فيديو نشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقص شعرها وتوجه مناشدة لمشايخ اليمن ورجالها بأن يثوروا في وجه الميليشيا الحوثية الإيرانية.

ولقيت المناشدة التي أطلقتها الطفلة تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل. وكتب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن «غزلان هي صوت الملايين من أطفال اليمن الذين سرق الحوثي طفولتهم وأحلامهم البريئة، وحال بينهم وبين أن ينالوا حقهم الطبيعي في مستوى تعليمي وصحي ومعيشي وحياة آمنة وكريمة».

وخاطب الإرياني الطفلة بالقول: «أطمئنك يا غزلان وكل أطفال اليمن بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية يحققون الانتصارات تلو الانتصارات على #الميليشيا_الحوثية_الايرانية». وأكد أنه «قريباً ستعود الابتسامة إلى وجوه كل الأطفال.. وسيعود اليمن السعيد».

ونال الأطفال في اليمن الويلات من الميليشيا التي قامت بتجنيد أكثر من 20 ألف طفل، كما قتل وجرح آلاف الأطفال خلال عمليات القنص والقصف العشوائي التي شنتها الميليشيا على المناطق الآهلة بالسكان.