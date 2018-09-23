17.6 مليار دولار مساعدات التحالف لليمن في 3 سنوات

المصدر: Ⅶالرياض ـ وام

تولي دول تحالف دعم الشرعية لليمن اهتماماً كبيراً بالجانب الإنساني في اليمن، حيث وصل إجمالي المساعدات خلال ثلاث سنوات إلى 17.6 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأكيده خلال مؤتمر صحفي لدول تحالف دعم الشرعية عن الجهود الإغاثية في الحديدة.. الاهتمام الكبير الذي توليه دول التحالف.

وقال الربيعة: إن الأسابيع الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على رفع معاناة الشعب اليمني في محافظة الحديدة، وإيجاد ممرات آمنة للمدنيين وطرق آمنة للقوافل والحملات الإنسانية جرى بشأنها الاتفاق مع الأمم المتحدة.

واستعرض د. الربيعة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، والمساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان، منوهاً إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن بلغ أكثر من 11.5 مليار دولار.

انتهاكات الميليشيا

بالمقابل أكد أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتهكت 65 سفينة مساعدات و124 قافلة إغاثية، و628 شاحنة مساعدات، واحتجاز 19 سفينة كانت تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية علما بأن السفن لديها تصريح من قوات التحالف المشتركة لدخول ميناء الحديدة.

وعلى صعيد البرامج الصحية والإصحاح البيئي وسوء التغذية في محافظة الحديدة أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان أن إجمالي عملية الإمداد المائي بالمحافظات اليمنية ومنها الحديدة بلغ 1.3 مليون دولار، فيما وصل إجمالي مكافحة سوء التغذية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وأهمها محافظة الحديدة إلى مليوني دولار، بينما بلغ علاج ومكافحة حمى الضنك مليون دولار، كما وصل إجمالي تأمين محطات توليد الأكسجين للمستشفيات ومنها الحديدة إلى 1.4 مليون دولار.

وأشار إلى أن مبلغ تحسين خدمات التطعيم وإنشاء وتجهيز ورش عمل التدريب والتثقيف الصحي وصل إلى 4.7 ملايين دولار، بينما جرى تجهيز أقسام الطوارئ لمستشفى الثورة والعلفي الجديدة بمحافظة الحديدة بمبلغ 1.9 مليون ريال، كما وصل إجمالي تكاليف مشروع مكافحة الكوليرا مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف للمحافظات اليمنية ومنها الحديدة إلى 76.1 مليون دولار ومشروع العيادات الطبية المتنقلة الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة 417.487 دولاراً.

الأمن الغذائي

أما على صعيد برامج الأمن الغذائي والإيوائي في محافظة الحديدة فقد أوضح الربيعة أن مشروع المركز مع برنامج الغذاء العالمي للمحافظات اليمنية ومن ضمنها الحديدة بلغت قيمته 142 مليون دولار، بينما وزع المركز بداية 2017 وحتى أبريل العام الجاري 40272 سلة غذائية، كما وزع خلال الربع الأول من العام الجاري 22273 وجبة جافة لطلاب المدارس في المحافظة.

وأضاف أن المركز نفذ مشروع توزيع وجبات في المحافظة بعدد 21706 وجبات، بينما كلف مشروع برنامج الغذاء العالمي 17.6 مليون دولار، خصص منها 50300 سلة لمحافظة الحديدة من خلال قسائم غذائية شهرياً لمدة 3 أشهر، فيما وصلت قيمة مشروع المركز مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعدد من المحافظات اليمنية 6 ملايين دولار، جرى تخصيص 60 في المئة منه لمحافظة الحديدة.

ونوه الربيعة إلى أن عدد المستفيدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في محافظة الحديدة من مساعدات المملكة العربية السعودية وصل إلى 535179 مستفيداً، موضحاً أن عدد المستفيدين في 3 شهور الماضية بمحافظة الحديدة من المساعدات المقدمة من دول تحالف دعم الشرعية 1.035.179 مستفيداً.

مساعدات الإمارات والسعودية

وقال إن مساعدات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تعمل على إنعاش الاقتصاد والتجارة بالحديدة ودعم المستشفيات الحكومية والخاصة ومدها بالأجهزة والأدوية والطواقم الطبية وتوفير الوقود لتشغيل الخدمات العامة.

في السياق ذاته، قدم مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات، سلطان محمد الشامسي شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها الإنسانية وتقديم الإغاثة للمحتاجين حول العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

وأكد الشامسي أن الإمارات تولي أهمية كبيرة للأوضاع الإنسانية حول العالم وتؤكد ضرورة الاستمرار في العمل على رفع المعاناة عن المتأثرين من الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية.. وأوضح أن الإمارات تدين وبشدة إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.