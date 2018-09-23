«الهلال» يغيث أهالي «الشحر» في حضرموت بسلال غذائية

المصدر: حضر موت- وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي منطقة المقد وضواحيها بمديرية الشحر بحضرموت، لتحسين ظروفهم المعيشية.

ووزعت فرق تابعة للهيئة، 300 سلة غذائية، مستهدفة 1500 فرد من الأُسَر غير القادرة.

وقال محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية، يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين، وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، خاصة في المجالات الخدمية.

من جانبهم، ثمّن المستفيدون هذا العون الإماراتي، الذي يخفف من معاناتهم اليومية.