قرقاش: الميليشيا تمارس العنف الممنهج ضد المدنيين

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه لا يمكن تجاهل العنف الممنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المدنيين في اليمن، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنه لا حوار مع إيران، إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية، وتوقف تسليح ميليشيا الحوثي اليمن، وحزب الله في لبنان.

.وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تغريدات على «تويتر» تطرق فيها إلى مستجدات الوضع في اليمن وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال معاليه: «من الطبيعي أن تروّج الدول العربية لقرار عربي حول اليمن في مجلس حقوق الإنسان، عدم توازن تقرير الخبراء وخلل المنهجية و«ليونته» مع التجاوزات الحوثية لم تخدم التقرير، والتقارير الأخيرة الصادرة عن الحكومة اليمنية حول ضحايا الحوثي خير دليل على ذلك».

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: «لا يجب تسييس مواضيع حقوق الإنسان وهي بطبيعة الحال ليست ملف اهتمام حصري لمجموعة من الدول الأوروبية، ومن هذا المنطلق لا يمكن تجاهل العنف الحوثي الممنهج ضد المدنيين وهو ما نراه يومياً في المشهد اليمني». واختتم معاليه تغريداته بالقول: «ولنتذكر ونُذكِّر أن الحوثي هو الذي قوّض أشهر من الترتيبات السياسية بعدم حضوره في جنيف، بجرّة قلم قرّر أن يهدم هذه الجهود واختار أن يطيل الأزمة في تحدي صارخ لإرادة المجتمع الدولي».

موقف أميركي

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن تحقيق السلام في اليمن ممكن، إذا توقفت إيران عن دعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة والصواريخ.

وأكد بومبيو في تصريحات لإحدى المحطات التلفزيونية الأميركية، أن لا حوار مع إيران، إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية وتوقف تسليح ميليشيات حزب الله اللبناني. وأشار إلى أن إيران لم تظهر أي دليل على وقف دعمها للإرهاب في مناطق عدة بالعالم.

ويأتي تصريح بومبيو بعد يومين من كشف مسؤول كبير في وزارته عن أن الصاروخ، الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الموالية لطهران، على مطار الرياض، إيراني الصنع.