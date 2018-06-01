قرقاش: النصر في اليمن قريب

أكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة هي حصيلة رؤية واعية وعمل شاق قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر جهد مستمر وتخطيط متواصل.

وقال إن النصر قريبٌ في اليمن، وأضاف في تغريدات عبر «تويتر»: «نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيراً، لكنه الابتلاء الذي لا خيار من دون مواجهته، وتثبت الأيام صواب قرار الحزم»، إلى ذلك ذكرت مصادر عسكرية في المقاومة لـ«البيان» أن المقاومة اليمنية واصلت-وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية‬- تحقيق الانتصارات في محافظة الحديدة وتستعد لتحرير مطار المدينة والميناء الذي يعد آخر المنافذ البحرية للميليشيا.

وواصلت هـيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية في اليــمن خــلال شهر رمضان، حيث نظمت إفطاراً لطلـــبة مركز حماية الطفل والأسرة في عدن.

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