قرقاش: النصر في اليمن قريب وأداء أبناء الإمارات مصدر فخر

أكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة هي حصيلة رؤية واعية وعمل شاق قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر جهد مستمر وتخطيط متواصل، قائلاً: «ويبقى أن شجاعة أبنائنا وتضحياتهم، ضمن التحالف العربي، هما الرقم الصعب الذي لم يتوقعه الحوثي وهو يجتاح الدولة عبر انقلابه المشؤوم».

وشدّد معاليه على أن تحقيق النصر في اليمن بات قريباً، مشيراً إلى أن أداء أبنائها في التحالف العربي مصدر فخر واعتزاز. وأوضح أن امتحان اليمن لم يكن هناك من خيار دون مواجهته، وأن الأيام أثبتت صواب قرار الحزم.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: «نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيراً، لكنه الابتلاء الذي لا خيار دون مواجهته، وتثبت الأيام صواب قرار الحزم، وأن إرادة القيادة السعودية ومساندة القيادة الإماراتية تحرّك الجبال الشامخة، أبشروا فالنصر قريب».

وأردف معاليه في تغريداته على «تويتر»: «ونحن نتابع التقدم الملحمي تجاه الحديدة، لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات، ضباطاً وجنوداً، مهنية وشجاعة وشرف جعلهم شريكاً أساسياً في التحالف العربي الذي تقوده الرياض في دحره للانقلاب الحوثي، أداء أبناء الإمارات مصدر فخر واعتزاز».

وردّ معالي د. قرقاش على الساعين للنيل من إنجاز التحالف العربي، ولمن يسعون للإساءة للسعودية أولاً وللإمارات ثانياً بقوله: «موقعنا الظافر في المعركة اليوم حصيلة التضحيات المشتركة، ولن يسرق الإنجاز والفرحة الانتهازي والحاقد والجاحد».