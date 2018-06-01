«الهلال» تنظّم إفطاراً لطلبة مركز حماية الطفل في عدن

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إفطاراً جماعياً لطلبة مركز حماية الطفل والأسرة في عدن ضمن فعالياته لـ «عام زايد»، وجهوده في مساعدة المحتاجين بكل المدن والقرى في اليمن الشقيق.

وأوضح فريق المتطوعين التابع للهيئة في عدن أن تنظيم هذه المأدبة يأتي في إطار الجهود الخيرية السخية التي تبذلها الهيئة، التي لاقت تقديراً واهتماماً كبيرين من الشعب اليمني الشقيق، وكان لها بالغ الأثر في نفوس أبنائه.

وأعرب الطلبة المشاركون في المأدبة عن تقديرهم لروح الإخاء التي يتحلى بها فريق الهيئة العامل في عدن وسائر الأراضي اليمنية، التي تعكس منهج دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم.

وقال الطلبة، وعددهم 400 طالب، إن مشروع الإفطار الرمضاني يعكس أحد أوجه الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي قدم، ولا يزال يقدم، الكثير من الخدمات الإنسانية والخيرية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

توزيع وجبات

على صعيد متصل، يواصل الهلال الأحمر الإماراتي، لليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، توزيع وجبات الإفطار اليومية البالغة 500 وجبة في الأحياء السكنية المكتظة بالأهالي الأشد فقراً في المظفر وسط مدينة تعز.

وذلك في إطار عام زايد التنموي والإغاثي، وشمل توزيع الوجبات النزلاء والمناوبين في هيئة مستشفى الثورة العام في تعز بجميع أقسامه، وأعرب الأهالي عن تقديرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وقوفها الدائم إلى جانب الفقراء وإغاثتهم وقت الحاجة، شاكرين فريق «الهلال» في تعز على جهوده.