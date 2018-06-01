السفير السعودي يعلن إنشاء مطار إقليمي في مأرب

وصل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إلى مأرب، أمس، في زيارته الأولى للمحافظة. ووصل آل جابر إلى المدينة مع عدد من مرافقيه وكان في استقباله محافظ المحافظة ووزير الأشغال اليمني، وقائد القوات السعودية في مأرب.

وأعلن آل جابر الذي يشغل منصب المشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن، في كلمته، «بدء برامج التنمية والإعمار في المحافظة تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز». وأضاف السفير، أنه «سيفتتح مكتباً للإعمار في المحافظة، وسيبدأ المكتب في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاع البنى التحتية والتنمية».

كما سيقوم المكتب بتنفيذ مشروع مطار إقليمي في مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحي، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل لليمنيين. ودعا السفير السعودي المواطنين في المحافظات الخاضعة للمليشيات إلى الحفاظ على أبناءهم ومنعهم من الوصول إلى جبهات القتال. مضيفًا أن «مستقبل اليمن سيكون باهراً للأجيال القادمة».