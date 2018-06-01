السعودية تواصل مساعداتها لمتأثري سقطرى

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات العاجلة من المواد الغذائية والإيوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار «ماكونو» الذي ضرب الجزيرة وخلّف أضراراً مادية جسيمة.

ووزّع المركز مساعدات إيوائية وغذائية لمنطقة نوجد المتضررة اشتملت تقديم 300 خيمة و600 بطانية و200 بساط إلى جانب توزيع حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة، استفاد من هذه المساعدات 1080 متضرّراً. ودشّن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس وفريق إعادة الإعمار، توزيع مساعدات مركز الملك سلمان لمديرية نوجد.

وأشاد المحافظ بالروح المعطاءة التي يتمتع بها شباب المركز لرفع معاناة النازحين جراء إعصار ماكونو. وأكّد أنّ الجسر الإغاثي مستمر لتلبية احتياجات أبناء سقطرى.

وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.