محمد بن راشد: التعليم مشروعنا الوطني الأكبر.. وأبناؤنا رهاننا الرابح

نبارك لأبنائنا وبناتنا المتفوقين ولأسرهم سهرها ومتابعتها ومساندتها

لفتة أبوية.. 100 ألف درهم ورسالة فخر هدية سموه إلى الأوائل

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2025 - 2026، مؤكداً أن تفوقهم يجسد ثمار الاستثمار الوطني في الإنسان، ويعكس تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمعلم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل بناء أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وترسيخ منظومة تعليمية متميزة وملهمة، تعزز تنافسية الدولة، وتؤهل أبناءها بالعلم والمهارة والقيم، للمساهمة في صناعة مستقبل الوطن.

وقال سموه: «نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت، ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد».

وأضاف سموه: «نفخر بكم جميعاً، وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل الإمارات، وستظل دولتنا تبني أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وسيبقى التعليم مشروعنا الوطني الأكبر، وأبناؤنا هم رهاننا الرابح في الحاضر والمستقبل».

إعلان

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، حيث ضمت في التعليم الحكومي الطالبة عبير عبدالرحمن فايز حميد الشامسي، ضمن «مسار النخبة» من مدرسة الراشدية في إمارة دبي، والطالب آدم محمد عوض عوض إبراهيم، ضمن «المسار المتقدم» من مدرسة الختم في إمارة أبوظبي، والطالبة حصة راشد مصبح عبدالرحمن العليلي، ضمن «المسار العام» من مدرسة المواهب في إمارة أبوظبي.

وفي التعليم الخاص، ضمت القائمة الطالب علي عاصم حسن، ضمن «المسار المتقدم» من مدرسة النور الدولية في إمارة الشارقة، والطالب عبدالله ياسر أبو عرابي، ضمن «المسار العام» من مدرسة أكاديمية الفلاح في إمارة أبوظبي.

كما شملت قائمة أوائل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الطالب راشد أحمد راشد علي الظنحاني، ضمن مسار العلوم المتقدمة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة الفجيرة، والطالبة شيخة عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الحوسني، ضمن «المسار المتقدم» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة عجمان، والطالبة مريم سعيد حمد الهادفي الكتبي، ضمن «المسار العام» من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة أم القيوين.

هدايا قيّمة

وفي لفتة أبوية تجسد نهج دولة الإمارات في الاحتفاء بالتميز العلمي وصناعة الكفاءات الوطنية، أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة، هدايا تمثلت بمنح كل طالب منهم مكافأة مالية قدرها 100 ألف درهم، مرفقة برسالة شخصية حملت كلمات فخر وثقة بالمستقبل.

وحملت الرسالة الموجهة إلى الطلبة الأوائل تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جاء فيها: «ابننا/ ابنتنا.. مبارك لك التفوق، ونشاركك وأسرتك الفرحة والاعتزاز، ونبارك لوطننا تخرجك الذي سيضيف لبنة جديدة في مسيرة النمو والازدهار في دولتنا الحبيبة»، فيما تصدرت صندوق الهدية عبارة «فخورون بكم.. ونراهن عليكم»، في رسالة تؤكد ثقة القيادة بأبناء الوطن ودورهم في مواصلة مسيرة الإنجازات.

وأعرب عدد من الطلبة الأوائل عن سعادتهم الغامرة بالهدية، لما تحمله من تقدير مباشر من سموه، وثقة تدفعهم إلى مواصلة رحلة التفوق.

وقالوا إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كانت أكثر ما لامس مشاعرهم، مؤكدين أن عبارة «فخورون بكم.. ونراهن عليكم» تمثل مسؤولية كبيرة سيحملونها معهم في حياتهم الجامعية والعملية، مشيرين إلى أن هذا التكريم سيبقى من أهم المحطات في مسيرتهم التعليمية.

وأوضحوا أن اهتمام القيادة بالمتفوقين يمنح الطلبة دافعاً إضافياً للاستمرار في الاجتهاد والابتكار، ويؤكد أن الإمارات تقدّر أبناءها المتميزين وتؤمن بقدرتهم على صناعة المستقبل.

وأضافوا أن الرسالة الشخصية المرفقة مع الهدية عكست حرص القيادة على مشاركة الطلبة وأسرهم فرحة الإنجاز، مؤكدين أن هذه المبادرة تجعلهم أكثر إصراراً على تحقيق إنجازات جديدة في المرحلة الجامعية، ورد الجميل للوطن الذي وفر لهم كل مقومات النجاح.

وأشاروا إلى أن تخصيص مكافأة مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل طالب متفوق يؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها التعليم في دولة الإمارات، ويبعث برسالة واضحة إلى جميع الطلبة بأن التفوق والاجتهاد يحظيا بالتقدير والاحتفاء.

وأكدوا أن هذا التكريم ليس نهاية رحلة النجاح، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، معاهدين القيادة على مواصلة التميز والإبداع، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

اجتهاد وإصرار

من جانبها، هنأت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، مؤكدة أن هذا التفوق يجسد ثمرة الاجتهاد والإصرار، ويعكس الدعم الكبير الذي وفرته الأسر، والجهود التي بذلتها الكوادر التعليمية في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التميز.

وقالت معاليها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نبارك لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، هذا التفوق المستحق والإنجاز الكبير، ونهنئ أسرهم التي كان لها دور في دعمهم ومساندتهم، ونثمن جهود الكوادر التعليمية.

في كل عام نسعد برؤية أوائل جدد، يثبتون أن الاجتهاد طريق للتميز، وأن الإصرار سبيل للنجاح، وأن الأحلام والطموحات لا حدود لها.

واليوم ينطلقون نحو مرحلة جديدة، نتمنى لهم فيها مزيداً من النجاح، ولجميع خريجي الثانوية العامة في دولتنا الحبيبة مستقبلاً حافلاً بالإنجازات».

اعتماد

واعتمدت وزارة التربية والتعليم قوائم أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2025 - 2026، التي ضمت ثمانية طلاب وطالبات من التعليم الحكومي والخاص ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، في مختلف المسارات التعليمية، على أن يتم اليوم الأحد إعلان النتائج لطلبة الصف الثاني عشر، عند الساعة الـ 10 صباحاً، في حين تعلن نتائج طلبة الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر عند الساعة الـ 12 ظهراً من اليوم نفسه، كما خصصت الوزارة يوم 13 يوليو 2026، لإعلان نتائج بقية المراحل الدراسية، إذ تعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، بينما تعلن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة الـ 12 ظهراً.

وأظهرت قراءة القوائم تفوقاً لافتاً للطالبات، بعدما حصدن خمسة مراكز أولى، مقابل ثلاثة مراكز للطلاب، في مؤشر يعكس استمرار حضورهن القوي في مشهد التميز الأكاديمي.

التعليم الحكومي

وضمت قائمة التعليم الحكومي ثلاثة أوائل، هم: عبير عبدالرحمن فايز حميد الشامسي من مدرسة الراشدية الحلقة الثالثة للبنات في دبي، الأولى في مسار النخبة، وآدم محمد عوض عوض إبراهيم من مدرسة الختم للبنين في أبوظبي، الأول في المسار المتقدم، وحصة راشد مصبح عبدالرحمن العليلي من مدرسة المواهب للبنات في أبوظبي، الأولى في المسار العام.

التعليم الخاص

وفي التعليم الخاص، حقق علي عاصم حسن من مدرسة النور الدولية الخاصة في الشارقة، المركز الأول في المسار المتقدم، فيما تصدر عبد الله ياسر أبو عرابي من أكاديمية الفلاح في أبوظبي المسار العام.

أما مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فقد حقق راشد أحمد راشد علي الظنحاني من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة، المركز الأول في مسار العلوم المتقدمة، فيما جاءت شيخة عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الحوسني من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان، الأولى في المسار المتقدم، ومريم سعيد حمد الهادفي الكتبي من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، الأولى في المسار العام.

وتعكس قوائم الأوائل تنوع التميز بين مختلف القطاعات التعليمية وإمارات الدولة، كما تؤكد نجاح منظومة التعليم الإماراتية في إعداد كوادر وطنية متميزة، بدعم من الأسر والمعلمين، وضمن رؤية وطنية تجعل الاستثمار في الإنسان والتعليم أساساً لبناء مستقبل الدولة، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

اقرأ أيضاً:

راشد الظنحاني: أطمح لدراسة الذكاء الاصطناعي واسمي ضمن الأوائل لحظة استثنائية

شيخة الحوسني: التفوق الدراسي هدفي منذ بداية مشواري

آدم عوض الأول حكومياً في المسار المتقدم: الإنجاز جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة

عبدالله أبو عرابى.. من التفوق إلى حلم الطب

العليلي الأولى على الثانوية الحكومية بالمسار العام تشكر قيادة الإمارات

الأولى في مسار النخبة الحكومي: والدتي أول من زفّت لي الخبر

مريم الكتبي الأولى بالثانوية التطبيقية: حلمي دراسة الخلايا الجذعية وخدمة الوطن

علي حسن: تنظيم الوقت منحني التفوق.. وعلوم الحاسوب وجهتي