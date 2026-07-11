الأولى في مسار النخبة الحكومي: والدتي أول من زفّت لي الخبر

أكدت الطالبة عبير عبدالرحمن فايز حميد الشامسي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الدولة في مسار النخبة بالتعليم الحكومي، من مدرسة الراشدية الحلقة الثالثة للبنات في دبي، أن تفوقها لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة سنوات من المثابرة والالتزام بالمذاكرة اليومية، مشيرة إلى أن حلمها المقبل هو دراسة الهندسة والمساهمة في تنفيذ مشروعات تخدم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وقالت عبير إن أول من أخبرها بخبر تصدرها قائمة أوائل الثانوية العامة كانت والدتها، مضيفة: «لن أنسى تلك اللحظة ما حييت، عندما جاءت والدتي وهي في قمة سعادتها لتخبرني بأنني الأولى على مستوى الدولة، كانت لحظة امتزجت فيها مشاعر الفرح والفخر، وشعرت بأن كل ساعات التعب والاجتهاد أثمرت أجمل نتيجة».

وأضافت أن أسرتها كانت الداعم الأكبر لها طوال سنوات الدراسة، إذ وفرت لها كل ما تحتاج إليه من استقرار وتشجيع، وحرصت على رفع معنوياتها باستمرار، مؤكدة أن ما حققته اليوم هو ثمرة دعم والديها وثقتهما الكبيرة بقدراتها.

وأوضحت أن سر تفوقها يعود إلى المذاكرة أولاً بأول، وعدم تأجيل الدروس أو الاعتماد على الدراسة المكثفة قبل الامتحانات، لافتة إلى أن الالتزام بخطة يومية للمراجعة منحها الثقة والقدرة على استيعاب المناهج دون ضغوط.

وقالت: «كنت أؤمن دائماً بأن النجاح لا يأتي في يوم واحد، بل هو نتيجة جهد يتراكم يوماً بعد يوم. لذلك كنت أحرص على إنجاز دروسي أولاً بأول، ومراجعتها باستمرار، وهو ما جعل فترة الامتحانات أكثر هدوءاً بالنسبة لي».

وأكدت أن المثابرة كانت العامل الأهم في رحلتها نحو المركز الأول، مشيرة إلى أن الطالب يحتاج قبل أي شيء إلى هدف واضح ودافع حقيقي يدفعه للاستمرار مهما واجه من تحديات.

وأضافت: «أهم نصيحة أوجهها لكل طالب هي أن يكون لديه دافع للتميز، لأن الدافع هو الذي يمنح الإنسان القدرة على الاستمرار. إذا كان لديك هدف واضح، فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وذاكر أولاً بأول، وستصل بإذن الله إلى ما تطمح إليه».

وكشفت عبير أن طموحها يتجه إلى دراسة الهندسة، لما يمثله هذا التخصص من دور مهم في بناء المستقبل وصناعة الحلول المبتكرة، مؤكدة أنها تسعى إلى توظيف علمها في خدمة وطنها والمساهمة في مسيرة الإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات.

وتوجهت بالشكر إلى معلماتها وإدارة مدرسة الراشدية الحلقة الثالثة للبنات، مؤكدة أن تشجيعهن المستمر، وحرصهن على تقديم الدعم الأكاديمي والمعنوي، كان له أثر كبير في تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب الدور المحوري الذي لعبته أسرتها في غرس قيم الاجتهاد والانضباط منذ الصغر