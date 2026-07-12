شيخة الحوسني: التفوق الدراسي هدفي منذ بداية مشواري

حققت الطالبة شيخة عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الحوسني من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنجازاً أكاديمياً لافتاً بحصولها على المركز الأول على مستوى الدولة في مسار التكنولوجيا التطبيقية (المسار المتقدم) للعام الدراسي 2025 - 2026.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة مسيرة تعليمية اتسمت بالطموح والمثابرة، حرصت خلالها شيخة على تطوير مهاراتها العلمية والمعرفية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، بما أسهم في صقل قدراتها وتعزيز شغفها بالتعلم، لتؤكد أن التميز الأكاديمي يرتكز على العمل المتواصل والإصرار على تحقيق الأهداف.

وأعربت شيخة عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الوصول إلى المركز الأول كان هدفاً واضحاً وضعته منذ بداية مسيرتها الدراسية، وأن حرصها المستمر على تحقيق أفضل النتائج وتعزيز قدراتها منحها الثقة بقدرتها على الوصول إلى هذه المرتبة.

وقالت إن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد اللحظات التي عاشتها، حيث عمت الفرحة أرجاء المنزل، مشيرة إلى أن دعم والديها وتشجيعهما المستمر كانا من أهم العوامل التي حفزتها على مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحاتها.

وكشفت شيخة عن تطلعها لمواصلة تعليمها العالي في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، بعد تقدمها للالتحاق بها واجتياز المقابلة الشخصية، مؤكدة أنها تترقب القبول النهائي للانضمام إلى كلية الطب.