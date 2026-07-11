حصة العليلي تهدي تفوقها الدراسي إلى قيادة الإمارات

أهدت الطالبة حصة راشد مصبح عبدالرحمن العليلي، الأولى على مستوى التعليم الحكومي في المسار العام، من مدرسة المواهب للبنات في إمارة أبوظبي، تفوقها الدراسي إلى قيادة دولة الإمارات، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم كان الدافع الأكبر وراء تحقيقها هذا الإنجاز.

وقالت العليلي لـ "البيان" إن القيادة الرشيدة حرصت طوال مسيرتها التعليمية على توفير بيئة تعليمية متطورة ومحفزة، إلى جانب إطلاق المبادرات التي تشجع الطلبة على التميز والوصول إلى أعلى المراتب العلمية، معربة عن امتنانها لهذا الدعم الذي أسهم في تحقيق طموحاتها.

وأضافت أنها تهدي نجاحها أيضاً إلى والديها وإخوتها، تقديراً لما قدموه لها من دعم وتشجيع ومساندة طوال سنوات الدراسة، مؤكدة أن الأسرة كانت شريكاً أساسياً في رحلة تفوقها.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتها الأكاديمية، لافتة إلى أنها تتطلع إلى الالتحاق بجامعة خليفة لدراسة تخصص علوم الكمبيوتر، بهدف تنمية مهاراتها العلمية والمساهمة مستقبلاً في دعم مسيرة الابتكار والتحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات.