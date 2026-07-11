عبدالله أبو عرابى.. من التفوق إلى حلم الطب

قدّم الطالب عبدالله ياسر أبو عرابى، سوري الجنسية، الأول على مستوى التعليم الخاص في المسار العام، من أكاديمية الفلاح في أبوظبي، شكره وامتنانه لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما وفرته من بيئة تعليمية متطورة أسهمت في تحقيقه هذا الإنجاز.

وأكد لـ "البيان" أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للتعليم وتمكين الطلبة، كان دافعاً رئيسياً للتفوق والتميز، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وفرت جميع المقومات التي تساعد الطلبة على النجاح وصناعة مستقبلهم.

كما عبّر عن تقديره لوالدته ووالده على ما قدماه من دعم وتشجيع طوال مسيرته الدراسية، مؤكداً أن وقوفهما إلى جانبه كان له الأثر الأكبر في بلوغ هذا الإنجاز.

ولم ينسَ الطالب عبدالله أبو عرابى توجيه الشكر إلى إدارة أكاديمية الفلاح والهيئتين الإدارية والتدريسية، وجميع معلميه، الذين رافقوه خلال رحلته التعليمية، وقدموا له الدعم والإرشاد في مختلف المراحل حتى تكللت جهوده بالنجاح.

وكشف عن طموحه في مواصلة دراسته الجامعية بداخل الدولة عبر دراسة تخصص الطب، مع التركيز على مجالات الاستدامة الصحية، معرباً عن أمله في الإسهام مستقبلاً في تعزيز قطاع الاستدامة الصحية داخل دولة الإمارات، وخدمة المجتمع من خلال مسيرة علمية ومهنية متميزة.