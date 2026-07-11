آدم عوض الأول حكومياً في المسار المتقدم: الإنجاز جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة

أكد الطالب آدم محمد عوض عوض ابراهيم، مصري الجنسية، الأول على مستوى التعليم الحكومي في المسار المتقدم، من مدرسة الختم للبنين في أبوظبي، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة أشهر من الاجتهاد والمثابرة، إلى جانب الدعم الكبير الذي حظي به من أسرته ومدرسيه.

وأعرب آدم عن فخره بتحقيق هذا التفوق، مشيداً بالدور المحوري الذي لعبه والداه في توفير البيئة المناسبة للدراسة والتحفيز المستمر على التميز، مؤكداً أن دعمهما كان الدافع الأكبر وراء تحقيق هذا النجاح.

كما وجه الشكر إلى معلميه والكادر الإداري في مدرسة الختم للبنين، لما قدموه من رعاية أكاديمية وتوجيه مستمر أسهم في تطوير قدراته وتحقيق أهدافه التعليمية.

وأشار إلى أن المدرسة وفرت مناخاً تعليمياً محفزاً ساعده على التركيز وتنمية مهاراته العلمية، معتبراً أن التفوق الدراسي هو نتيجة تعاون مشترك بين الطالب والأسرة والمدرسة.

وكشف آدم عن طموحه المستقبلي بمواصلة مسيرته الأكاديمية من خلال دراسة الهندسة الكهربائية في جامعة خليفة بدولة الإمارات، لما تتمتع به من سمعة أكاديمية مرموقة وبرامج متخصصة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، مؤكداً عزمه على مواصلة التفوق والابتكار في هذا المجال، بما يمكنه من الإسهام في دعم مسيرة التنمية والتقدم العلمي في دولة الإمارات.