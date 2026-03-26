انحسار نسبي للمنخفض الجوي وغداً الموجة الأخيرة للأمطار بالدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الدولة سينحسر بشكل نسبي صباح اليوم قبل أن يعود ويتعمق مساء وصباح الجمعة، حيث تشهد الدولة الموجة الأخيرة للأمطار.

وواصلت الفرق الميدانية في دبي أمس العمل في استجابة متواصلة للحالة المطرية لضمان سلامة المجتمع وانسيابية الحركة المرورية.

وأثبتت كافة فرق العمل كفاءة عالية وفق خطط استجابة فورية، عبر غرفة قيادة مشتركة تضم فريق دبي من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، حيث يتم من خلالها متابعة لحظية لتجمعات المياه والتعامل معها.

وعبر أجهزة تحليل البيانات والتنبؤ، يتم توزيع الموارد بشكل استباقي، وإدارة الحركة المرورية، والتواصل المباشر مع الفرق الميدانية.

وتعتمد الغرفة على منظومة مراقبة تضم 10 آلاف كاميرا، وأنظمة تنبؤ.

وبناء على الخطة تم توزيع نحو 500 صهريج و380 مضخة، و100 مركبة طوارئ، و1300 مهندس ومختص ومراقب لمتابعة الحركة المرورية.

كما خصصت بلدية دبي 3000 مشرف وعامل و650 متخصصاً.

وعززت البلدية منظومة التشغيل من خلال 313 مضخة مياه، و220 صهريجاً، و290 آلية، لمتابعة تجمعات المياه.

وفي بقية الإمارات ظلت الفرق الميدانية على جاهزيتها وواصلت جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية، من خلال خطط استباقية استطاعت خلالها الحد من تأثيرات الحالة الجوية.

