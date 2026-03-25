"الطاقة والبنية التحتية" تفعل الخط الساخن للإبلاغ عن الحالات الطارئة خلال الحالة الجوية

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن فرق العمل الميدانية التابعة لها في أعلى درجات الجاهزية للاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار لضمان الحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

وأعلنت الوزارة على حسابها على منصة "إكس" أنه في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي، تم تفعيل الخط الساخن (8006634) للإبلاغ عن الحالات الطارئة على مدار الساعة (24/7)، بما يعزز سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الميدانية، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة، بما فيها تجمعات مياه الأمطار، دعماً للسلامة العامة.

وتواصل فرق الوزارة الميدانية تنفيذ خطتها الشاملة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها الدولة حالياً، وذلك في إطار حرصها على ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة البنية التحتية، وتعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لمتابعة تجمعات المياه والتعامل الفوري معها، باستخدام أحدث المعدات والآليات المخصصة لشفط مياه الأمطار.