أبوظبي تدير الحالة الجوية بكفاءة وجهود ميدانية متواصلة

أبوظبي – موفق محمد، جميلة إسماعيل، وام

هطلت، أمس، أمطار الخير على مناطق متفرقة من دولة الإمارات، حيث رُصدت حتى الساعة الثامنة مساء، وتباينت شدتها بين غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، ومتوسطة وخفيفة، لتشمل رقعة جغرافية واسعة من مختلف إمارات الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل أحياناً إلى 45 كم/س، مصحوبة بغبار وأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

جهود مكثفة

وتواصل إمارة أبوظبي جهودها المكثفة، لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ على استمرارية الحياة اليومية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، من خلال متابعة دقيقة ومتواصلة للحالة الجوية، وتنفيذ خطط طوارئ ميدانية دقيقة، ونشر فرق متخصصة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتقليل المخاطر، وتعزيز جاهزية كافة الجهات، للتعامل مع أي مستجدات، مع إشراك المجتمع المحلي في الالتزام بالإرشادات الوقائية.

وقد أكدت بلدية منطقة الظفرة على استمرار نشر فرقها الميدانية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

وبلغت حصيلة البلاغات التي تعاملت معها فرق الطوارئ خلال 12 ساعة فقط، 420 حالة وبلاغاً، وحققت فرق العمل نسبة تعافٍ كاملة بلغت 100 %.

وذلك من خلال إزالة تجمعات المياه والرمال والأشجار المتساقطة، وتشغيل المضخات والتناكر والمركبات المخصصة لسحب المياه، بما ساهم في استعادة الحركة المرورية بسرعة عالية، ورفع مستوى رضا المجتمع المحلي.

وفي مدينة العين، شددت بلدية المدينة على ضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق المعرضة لانجراف التربة أو غير المستقرة، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول ومواقع البناء قيد الإنشاء.

وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية والأبواب المعدنية، وتجنب رفع أغطية فتحات الصرف الصحي أثناء الأحوال الجوية.

بدورها، واصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها المكثفة، من خلال منظومة متكاملة لمراقبة الطرق وتنظيم الحركة المرورية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين، والتدخل الفوري عند البلاغات والحوادث الطارئة، بما يضمن انسيابية الحركة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالطقس.

وقد شملت الإجراءات نشر الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، وتفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وفق الظروف الجوية، واستخدام الأنظمة الذكية لتحديث السرعات المتغيرة بشكل فوري، لتعزيز مستويات الأمان، ومنع وقوع الحوادث.

كما دعت الشرطة الجمهور إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الرسمية لتقلبات الطقس، والالتزام بالإرشادات الوقائية.

وأشار مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، إلى أهمية التزام سائقي المركبات والدراجات النارية ودراجات التوصيل بالإرشادات الوقائية، وتجنب تقديم خدمات التوصيل أو التنقل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، مؤكداً أهمية التنبيهات المبكرة التي تصدر لتعزيز سلامة السائقين والمجتمع.

وأكد دليل إرشادات السلامة في الأحوال الجوية المتقلبة الصادر عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، على مجموعة من الإجراءات الوقائية، لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، شملت جميع الفئات، بما في ذلك المنازل، المركبات، المزارع، المواقع البرية، والمواقع الإنشائية.

وشدد الدليل على ضرورة التأكد من ارتفاع منسوب خزانات المياه عن مستوى الأرض، أو وضع عوازل قوية، وتثبيت المعدات والأدوات الخارجية القابلة للطيران، ومنع الأطفال من الاقتراب من المباني قيد الإنشاء.

كما دعا أصحاب المركبات إلى استخدام أغطية واقية عند عدم وجود مواقف مغطاة، والتأكد من حالة الإطارات والمكابح ومساحات الزجاج الأمامي، مع الابتعاد عن الأشجار والمباني غير المستقرة، واستخدام المواقف المغلقة عند توفرها لحماية المركبات من الأمطار والرياح القوية.

إرشادات وتحذيرات

وبالنسبة للبر والمزارع، شدد الدليل على القيادة بحذر لتجنب الانجرافات الأرضية في الطرق الرملية والمناطق المرتفعة، وعدم الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الكهرباء.

وتوفير مياه شرب كافية للمواشي، وحماية مخزون الأعلاف بتخزينها في أماكن محكمة الإغلاق، ورفعها عن الأرض، وفصل وتجفيف أي أعلاف تعرضت للمياه. كما أكد على تثبيت الأسوار والألواح الخشبية والمعدنية بشكل آمن، لمقاومة الظروف الجوية.

وفي مواقع البناء، دعا الدليل أصحاب الشركات والمقاولات إلى تثبيت الحواجز واللوحات التحذيرية، ومنع العمل على الأسطح المرتفعة أو الأماكن المكشوفة عند صدور تحذيرات جوية، وتأمين وتغطية مواد البناء في الأماكن المكشوفة، وتثبيت الأسوار المحيطة بالمواقع بشكل آمن، لتفادي أي مخاطر محتملة.

كما حدّدت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من الممارسات الواجب اتباعها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة، ومنها تجنب استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة، الابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

وعدم لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وتجنب الوقوف بجانب الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية، والابتعاد عن مواقع البناء قيد الإنشاء، والالتزام التام بالإرشادات الرسمية، لضمان سلامة الجميع.

ويعكس هذا التنسيق المكثف بين البلديات، والشرطة، ومركز النقل المتكامل، والمجتمع المحلي، قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة مع تقلبات الطقس، مع استمرار المتابعة والتدخل السريع عند أي طارئ، بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات، وانسيابية الحركة المرورية، واستمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي، رغم الظروف الجوية المتقلبة.