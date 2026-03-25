دبي.. جميع الفرق تعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة

أكد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي ان بلدية دبي تواصل تعاملها مع تأثيرات الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة بجهوزية تامة واستعداد كامل، وذلك وفق خطط استجابة مرنة وشاملة.

وأوضح في تصريح خاص لــ "البيان" أن جميع الفرق تعمل اليوم في إمارة دبي، بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، والإسعاف، وكافة الدوائر الخدمية الأخرى، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة،

وأضاف: تستهدف هذه الجهود الاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن بلدية دبي خصصت أكثر من فريق ميداني متخصص يضم ما يزيد على 3,000 مشرف وعامل، إلى جانب أكثر من 650 متخصصاً من المهندسين والإداريين. ويعمل هذا الكادر على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية.

منظومة تشغيلية

وكجزء رئيسي من الاستعدادات لهذا العام للتعامل مع "منخفض العزم"، قامت البلدية بتعزيز منظومة التشغيل والطوارئ من خلال توفير المعدات التالية: 313 مضخة مياه ثابتة ومتحركة، و220 صهريجاً، و290 آلية ثقيلة، إلى جانب 168 مركبة خفيفة لمتابعة المواقع التي تشهد تجمعات مياه خلال الحالة المطرية، كما يتم التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسية والحيوية ووضعها بعين الاعتبار أثناء تشغيل المنظومة.

سلامة الجمهور

وقال المرزوقي: تضع البلدية ضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والأمان لجميع السكان والزوار، والحفاظ على جودة الحياة، على رأس أولوياتها. ويهدف ذلك إلى دعم استمرارية الخدمات والحياة اليومية دون تأثر، وتعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة الظروف الجوية المختلفة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق نهج استباقي وباستخدام أحدث التقنيات. ودعا الجمهور من مختلف فئات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.