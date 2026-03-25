"التغير المناخي" تدعو أفراد المجتمع للالتزام بالإرشادات الوقائية في ظل التقلبات الجوية

دعت وزارة التغير المناخي والبيئة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية عند التواجد في المناطق المفتوحة والطبيعية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية، لافتة إلى أهمية التعامل بحذر مع هذه الظروف، من خلال تجنب مجاري الأودية تفادياً لخطر السيول المفاجئة التي قد تحدث دون سابق إنذار، والحذر من المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.

كما شددت على تجنب عبور السيول مهما بدا منسوب المياه منخفضاً، لما قد يشكله ذلك من خطر بالغ على الأرواح، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الجبال والمنحدرات خلال الأحوال الجوية غير المستقرة.

وفيما يتعلق بالسلامة من مخاطر المياه الراكدة والملوثة، نبهت الوزارة إلى ضرورة تجنب الاقتراب من تجمعات المياه، حيث قد تكون ملوثة أو تشكل خطراً صحياً، كما أوصت بالابتعاد عن أي مياه يتغير لونها أو تنبعث منها روائح غير طبيعية، لما قد تدل عليه من تلوث، منوهة بأهمية منع الأطفال من اللعب في هذه المياه حفاظاً على سلامتهم، مع تجنب ملامستها قدر الإمكان، وضرورة غسل اليدين جيداً في حال التعرض لها لتفادي انتقال أي ملوثات أو أمراض.

وأما بالنسبة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، دعت الوزارة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة وحماية الممتلكات، ويشمل ذلك الابتعاد عن المعدات الكهربائية والأسلاك والمضخات المغمورة بالمياه، والعمل على نقل المعدات الكهربائية وفصل التيار عن الأجهزة المعرضة للغمر لتجنب المخاطر الكهربائية، كما أوصت بنقل المواشي والدواجن إلى أماكن مرتفعة وجافة ومغطاة لضمان سلامتها، وفحص الأعلاف والتخلص من أي أعلاف مبللة أو تالفة للحد من انتشار الأمراض.

وأكدت الوزارة على ضرورة تجنب المياه المتجمعة التي قد تكون ملوثة أو تخفي أخطاراً كهربائية، وعدم تشغيل أنظمة الري أو أي معدات تعرضت للغمر قبل إجراء فحص فني دقيق للتأكد من سلامتها، كما دعت إلى أهمية تثبيت وتأمين البيوت البلاستيكية والزجاجية لمقاومة الرياح القوية، والعمل على تنظيف قنوات التصريف بشكل دوري لضمان تصريف المياه بشكل سليم ومنع ركودها، بما يسهم في تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.