مشعل عبد الكريم جلفار: جاهزية كاملة للتعامل مع الأمطار المتوقعة في دبي

أكد مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة ميدانية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة في مختلف مناطق إمارة دبي.

وقال جلفار إن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة طوارئ متكاملة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع واستمرارية تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.

وأضاف أن المؤسسة عززت جاهزيتها الميدانية عبر تفعيل موارد إسعافية متنوعة تشمل مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بتجمعات المياه، إلى جانب وحدات الدعم الميداني، وزوارق الإسعاف المخصصة لتأمين المسطحات المائية، فضلاً عن الإسعاف الجوي بالتعاون مع الجناح الجوي في شرطة دبي.

وأوضح أن المؤسسة تواصل التنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ، ومن بينهم شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومركز دبي للمرونة، بما يسهم في ضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الحالات الطارئة.

ودعا جلفار أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة، مؤكداً أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، وأن فرق الإسعاف تواصل وجودها الميداني على مدار الساعة لخدمة الجميع.