دبي تواجه «منخفض العزم» ميدانياً بـ678 صهريجاً وآلية ثقيلة و3000 مشرف وعامل

دبي - وائل نعيم ونورا الأمير

تصدت دبي لـ«منخفض العزم» بكل حزم وجاهزية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف العمل الميداني على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الحركة المرورية بكفاءة عالية.

تصوير: شيماء محمد وإبراهيم صادق ونجيب محمد ودينيس ملاري وزافير ويلسون

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي جاهزية جميع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار.

وذلك بتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، و«صحة دبي»، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية،.

وذلك من أجل ضمان التخفيف من آثار الحالة الجوية بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.

وأكد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي أن بلدية دبي تواصل تعاملها مع تأثيرات الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة بجاهزية تامة واستعداد كامل، وذلك وفق خطط استجابة مرنة وشاملة.

وأوضح في تصريح خاص لــ«البيان» أن جميع الفرق تعمل في إمارة دبي وتستهدف جهودها الاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق.

لافتاً إلى أن بلدية دبي خصصت أكثر من فريق ميداني متخصص يضم ما يزيد على 3.000 مشرف وعامل، إلى جانب أكثر من 650 متخصصاً من المهندسين والإداريين، ويعمل هذا الكادر على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية.

وكجزء رئيس من الاستعدادات لهذا العام للتعامل مع «منخفض العزم»، قامت البلدية بتعزيز منظومة التشغيل والطوارئ من خلال توفير المعدات التالية: 313 مضخة مياه ثابتة ومتحركة، و220 صهريجاً، و290 آلية ثقيلة، إلى جانب 168 مركبة خفيفة لمتابعة المواقع التي تشهد تجمعات مياه خلال الحالة المطرية.

كما يتم التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسة والحيوية ووضعها بعين الاعتبار أثناء تشغيل المنظومة.

سلامة الجمهور

وقال المرزوقي: تضع البلدية ضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والأمان لجميع السكان والزوار، والحفاظ على جودة الحياة، على رأس أولوياتها.

ويهدف ذلك إلى دعم استمرارية الخدمات والحياة اليومية دون تأثر، وتعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة الظروف الجوية المختلفة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق نهج استباقي وباستخدام أحدث التقنيات.

ودعا الجمهور من مختلف فئات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.

منظومة

مشعل جلفار

من جهته أكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة ميدانية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة في مختلف مناطق إمارة دبي.

وقال جلفار: إن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة طوارئ متكاملة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع واستمرارية تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.

وأضاف: إن المؤسسة عززت جاهزيتها الميدانية عبر تفعيل موارد إسعافية متنوعة تشمل مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بتجمعات المياه، إلى جانب وحدات الدعم الميداني.

وزوارق الإسعاف المخصصة لتأمين المسطحات المائية، فضلاً عن الإسعاف الجوي بالتعاون مع الجناح الجوي في شرطة دبي.

وأوضح أن المؤسسة تواصل التنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ، ومن بينهم شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومركز دبي للمرونة، بما يسهم في ضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الحالات الطارئة.

ودعا جلفار أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة.

مؤكداً أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، وأن فرق الإسعاف تواصل وجودها الميداني على مدار الساعة لخدمة الجميع.

إرشادات

وأصدرت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، توجيهات وإرشادات عاجلة بهدف تعزيز مستويات السلامة وضمان حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الأعمال.

وأكدت المؤسسة ضرورة التزام جميع المرخصين والمشغلين والعملاء والأطراف المعنية كافة ضمن نطاق اختصاصها بأقصى درجات الحذر واليقظة، مع التقيد التام بإجراءات التشغيل المعتمدة في الظروف الجوية الماطرة وفق خطط الطوارئ المعتمدة لكل جهة.

والعمل على ضمان جاهزية فرق العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمواجهة أي مستجدات.

وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في حينها، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات في موانئ دبي العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.

ودعت المؤسسة إلى تجنب التنقل غير الضروري مع ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة لتجمع مياه الأمطار أو السيول، وعدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه أو الأودية.

إضافة إلى أهمية عدم إعاقة حركة المرور أو مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ، والعمل على حماية وتغطية المعدات الكهربائية لتفادي الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار.

وأكدت أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين، بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن ومسؤول.

وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إن سلامة الأفراد واستدامة البنية التحتية أولوية قصوى.

مؤكداً، في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، أهمية التزام جميع الجهات بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، واتباع أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.

