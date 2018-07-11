بالصور.. فنان إيطالي يحير الجمهور بإبداعاته

من قرية صغيرة تدعى "مارزميمي" Marzamemi في في جنوب شرق صقلية، أبصرت إبداعات الشاب الإيطالي بيترو كاتاوديلا النور لتضيء على أبرز المعالم السياحية الشهير حول العالم بطريقة غير اعتيادية يتحايل فيها الفنان الإيطالي على الطابع الكلاسيكي والصامت لهذه المعالم ليمنحها روحاً عصرية بلمسة ثلاثية الأبعاد.

وفي أعماله، يقوم الفنان كاتاوديلا الذي يبلغ من العمر 27 عاماً برسم جزء من المعلم التاريخي على دفتر صغير بطريقة ثلاثية الأبعاد ولاحقاً يدمج رسمته بصورة المعلم ذاته فيما يقوم بوضع المخطط المرسوم على المعلم نفسه أثناء زيارته للمكان بشكل متناغم ليظهرا وكأنهما مجسم واحد. وتعد أعمال كاتاوديلا جزءاً من مشروع باسم "سيتي لايف سكيتش" CityLiveSketch بدأه في عام 2014. وبقدر ما تملك أعمال كاتاوديلا من الجمال والإبداع، يراها البعض أنها محيرة للعقل ومذهلة.

وقال الفنان الإيطالي لموقع "الدايلي ميل إن المشروع هو عبارة عن مزيج من شغفه بالرسم والتصوير الفوتوغرافي والسفر لمغازلة جمال هذه المعالم بطريقة استثنائية مستخدماً مهاراته وإبداعته وخياله فقط.

وأضاف: "لم أدرس الرسم أو الهندسة المعمارية أو أي مجالات أخرى ذات صلة، حيث أن أعمالي هي نتيجة لعملي الشاق وشغفي ورغبتي في تطوير نفسي."

بدأ مشروع كاتاوديلا برسم تخطيطي بسيط لـ "Balata di Marzamemi" ، والذي أنجزه على دفتر ملاحظات ثم انتقل هذا المخطط لأعمال محترفة امتدت للعديد من المدن الإيطالية الجديدة وخارج إيطاليا.

ويحفل حساب الفنان العشريني على الانستغرام بمجموعة كبيرة من هذه اللوحات المميزة لعدم معالم منها جسر البرج بلندن و الكولوسيوم و برج پيزا المايل وغيرها.

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