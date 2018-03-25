صور خيالية قد لا تصدق أنها من بلد عربي

أدهشت صفحة على موقع "فيسبوك" الجمهور بما نشرته من صور فائقة الروعة تفوح منها رائحة الربيع بين أحضان الطبيعة الخلابة لعدة أماكن في الأردن.

ونشرت الصفحة صوراً من أحد المنتجعات في الريف قرب مدينة السلط الأردنية حيث تظهر في الصور مساكناً بين الأشجار في جبال جيلاد الجميلة التي تقع بالقرب من منطقة زي حيث يبدو المكان ملاذًا مثاليًا لأي شخص يرغب في الاستجمام بعيداً عن ضغوط المدينة.

يطل هذا المكان المحاط بالغابات الخضراء الكثيفة على جبال جلعاد المجاورة والذي يبعد 41 كم من آثار جرش وعلى بعد 34 كم من وسط عمان.

كما أظهرت صور أخرى مخيمات في قرية راسون في عجلون تتخللها أشجار زيتون زُرعت منذ العهد الروماني. وتقع على قمة جبل يتراوح ارتفاعه ما بين 900 متر إلى 1000 متر عن سطح البحر.

ويمكن لزوار قرية راسون الاستمتاع بزيارة محمية عجلون وبرقش وعدد من المواقع الأثرية المجاورة فيما سيتمكن المتواجدون في المكان من مشاهدة جبال فلسطين ولبنان وسوريا إضافة إلى المرور بأودية وينابيع منتشرة في المكان. وفي تجربة ملئية بالإثارة، سيكون بوسع زوار المكان القيام بمغامرة الإنزال الجبلي من أعالي الجبال في المنطقة.

ومن شمالي الأردن، نشرت الصفحة صوراً مذهلة لحقول زراعية وجبال وبحيرات تتلألأ زرقة مياهها وسط أجواء رائعة.