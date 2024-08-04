15.9 ألف معاملة عقارية في دبي خلال يوليو بنمو سنوي 43.2 %

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير لشركة «إف إي إم» العقارية أن إجمالي المعاملات في شهر يوليو الماضي بلغ 15994 معاملة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43.2 % في الحجم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في يوليو هو فيلا فاخرة في مجمع «إيومي ريزيدنسيز» بنخلة جميرا بمبلغ 103 ملايين درهم.

وأظهرت مبيعات الشقق أكبر ارتفاع، حيث بلغ عدد الوحدات المباعة 12429 وحدة، بزيادة شهرية قدرها 59.1 %، وبقيمة بلغت 22.3 مليار درهم. وبلغ إجمالي مبيعات الفلل 2336 وحدة بقيمة 14.3 مليار درهم الشهر الماضي، بزيادة 8.6% عن يوليو 2023، في حين بلغ عدد المعاملات العقارية التجارية 386 معاملة بقيمة 869.5 مليون درهم، بزيادة شهرية قدرها 27.4 % عن 2023.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تؤكد الأرقام على القوة الإجمالية لسوق العقارات في دبي، والنمو المستمر الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، والذي يستمر في تعزيز ثقة المستثمرين».

وكانت أغلى شقة تم بيعها خلال الشهر الماضي مقابل 77 مليون درهم في «أورا إنفينيتي» من «أمنيات» في نخلة جميرا. كما كانت المنطقة الأعلى أداء في يوليو هي «قرية جميرا الدائرية»، حيث بلغ إجمالي المعاملات العقارية 1265 معاملة بقيمة 1.3 مليار درهم.

وكان مشروع «بالاس ريزيدنسيز» في دبي هيلز استيت هو المشروع الأكثر مبيعاً على المخطط في يوليو، حيث تم بيع 915 شقة بإجمالي 2.3 مليار درهم، وكان مشروع الفلل الأكثر مبيعاً على المخطط هو «جرينواي» في دبي ساوث.

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