بيع فيلا بـ148 مليون درهم في تلال الامارات بدبي

المصدر: البيان

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حققت دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي صفقة بيع قياسية، لفيلا مكونة من 19 غرفة نوم في منطقة إماراتس هيلز تبلغ قيمته 40.2 مليون دولار (148 مليون درهم)، مما يعكس ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي.

وتعد الصفقة ثالث أغلى فيلا في دبي هذا العام في منطقة تلال الامارات، مما يعكس ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي.

ويمتد هذا العقار على مساحة 80 ألف قدم مربع، ويقع ضمن مجمع إماراتس هيلز المعروف بمساكنه الفاخرة وأسلوب حياته الحصري، وتبلغ مساحة الفيلا المكونة من 19 غرفة نوم 55,700 قدم مربع، و تتميز بأكبر مساحة لقطعة أرض في في تلال الامارات ، وتمثل أحد أكبر المنازل في دبي من حيث المساحة المبنية".

وقال جورج عازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي "إن بيع الفيلا الذي حطم الأرقام القياسية اليوم يعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا ولسوق العقارات الفاخرة في دبي. تعرض هذه الفيلا قيمة لا تقبل الجدل على جميع المستويات، ليس فقط من خلال السعر الذي جلبته، ولكن أيضاً من خلال الفخامة والمساحة الضخمة.

وأضاف عازار "تضع هذه الصفقة معياراً جديداً لقطاع العقارات الرئيسي في المنطقة وتمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي".

"علاوة على ذلك، يسلط هذا الإنجاز الضوء على خبرة وتفاني شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي باعتبارها شركة متميزة في المنطقة. إن التزامنا بالتفرد وشبكتنا الواسعة من العملاء المميزين يجعلنا الشريك المثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى بيع منازلهم في دبي بأسعار تنافسية في سوق العقارات."

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