إطلاق «جزيرة آمالي» التي تضم 24 فيلا فاخرة في جزر العالم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «آمالي العقارية» أول مشاريعها «جزيرة آمالي»، التي تضم مجموعة من الفلل الحصرية الفائقة الفخامة في جزر العالم بدبي، وتغطي الجزيرة مساحة إجمالية قدرها 1.200.000 قدم مربع، وتربط بين اثنتين من جزر العالم (أوروغواي وساو باولو)، وتتميز كل فيلا بواجهة بحرية حصرية بطول يصل إلى 50 متراً.

وقال علي سجواني، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة آمالي العقارية: «نحن فخورون بالكشف عن مشروع جزيرة آمالي، الذي يجسد خبراتنا الكبيرة في قطاع التطوير العقاري، والذي نسعى من خلاله إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخرة في دبي. من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل والشراكة مع أبرز المصممين العالميين، نهدف إلى بناء وجهة حصرية للسكن الفائق الفخامة، لتصبح ملاذاً هادئاً للسكان توفر لهم رفاهية لا تضاهى على الواجهة البحرية، مما يمنحهم الشعور بالعطلة كل يوم».

وتم تصميم الفلل في جزيرة آمالي من قبل أبرز المهندسين المعماريين في شركة (ELASTIC) الحاصلين على العديد من الجوائز المرموقة، حيث تم التركيز على نموذجين معماريين متميزين هما مينيما (Minima) وجراندي (Grande)، في حين قدمت شركة (HBA Residential) التصاميم الداخلية بنموذجين مختلفين هما ألترا (Ultra) وتيرا (Terra).

ويضم المشروع سبعة نماذج مختلفة من الفلل، مستوحاة في تصاميمها من شجرة «أومبو» الشهيرة في أوروغواي، والتي تعد رمزاً للمرونة وملاذاً للاسترخاء والهدوء. تعتبر كل فيلا من الفلل الـ 24 بمثابة تحفة معمارية عصرية، تتميز بمساحاتها الكبيرة، وشواطئها الحصرية المطلة مباشرة على البحر، كما توفر الفلل إطلالات خلابة على أفق دبي ونخلة جميرا وفندق «أتلانتس ذا رويال»، فضلاً عن مجموعة من وسائل الراحة والمرافق الترفيهية مثل التراسات في الدور العلوي، و«حفر النار» الأنيقة، ومجموعة من مطاعم «تيبنياكي»، وحمامات بخار وجاكوزي، وأحواض سباحة.

من جانبها، قالت أميرة سجواني، المؤسس المشارك في آمالي: «تجسد جزيرة آمالي التزامنا التام بصياغة أسلوب فريد للمعيشة الفاخرة. بتصميمه المبتكر المستوحى من جمال الطبيعة، يعكس هذا المشروع رؤيتنا المتمثلة في توفير أسلوب حياة راقٍ في قلب الجزيرة، وعلى بعد دقائق فقط من شواطئ دبي».

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