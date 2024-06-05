بيع أغلى فيلا على الإطلاق في جزيرة جميرا باي بدبي بـ 175 مليون درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثبتت شركة درِفن العقارية مجدداً ريادتها في السوق من خلال صفقة قياسية جديدة، حيث باعت أغلى فيلا على الإطلاق في جزيرة جميرا باي بدبي.

وتقع الفيلا ضمن مشروع سي ميرور Sea Mirror المرموق، وهو مجمّع سكني حصري على الواجهة البحرية يشتمل على تحف معمارية صممها مكتب الهندسة جاكوبسن أركيتتورا Jacobsen Arquitetura الشهير. وقد بيعت الفيلا بواسطة وكلاء درِفن العقارية المميزين، لينا علاوه وكياونوش داربان، بمبلغ 175 مليون درهم إماراتي.

وتشغل الفيلا قطعة أرض مساحتها 15,000 قدم مربع بمساحة بناء تبلغ 17,500 قدم مربع، وتضمّ خمس غرف نوم فاخرة، ومسبحاً بطول 25 متراً في الطابق السفلي، وصالة رياضية متطوّرة، وسبا، وساونا، وغرفة بخار، وتراساً رائعاً على السطح.

ويعتبر سي ميرور Sea Mirror المشروع الرئيسي لشركة لامار للتطوير ومقرّها دبي، وهو مثال مذهل على العمارة الحديثة التي تندمج بسلاسة مع العناصر الطبيعية. وقد تعاون المهندسون المعماريون العالميون جاكوبسن أركيتتورا Jacobsen Arquitetura واستوديو إم كي 27 Studio MK27 مع مصمّمة الديكور الداخلي باتريشيا أوركيولا لإنشاء مجموعة محدودة من المنازل الاستثنائية ذات الأناقة الخالدة.

وكلّ فيلا في المشروع توفّر توازناً لا مثيل له بين الانفتاح والخصوصية، وتمحو الحدود بين الخارج والداخل، والأرض والماء. وكلّ تفاصيلها مستوحاة من الطبيعة، حيث المواد والخامات المستخدمة تزهو بجمالية معاصرة مع التشطيبات الراقية والأناقة البعيدة عن التكلّف.

وقالت لينا علّاوه عن الصفقة: "إن بيع أغلى فيلا في جزيرة جميرا باي هو إنجاز بحدّ ذاته وشهادة على خبرتنا وتفانينا في درِفن العقارية. فلا شك أن فيلات سي ميرور Sea Mirror هي أكثر من مجرد منازل حيث تتيح تجربة حياة تجسّد قمّة الفخامة."

وأضاف كياونوش داربان: "الاهتمام الكبير والبيع السريع الذي تشهده فيلات سي ميرور Sea Mirror يبرز جاذبية وإمكانات الاستثمار في هذا التطوير الاستثنائي. ونحن فخورون للغاية بتمثيل مثل هذا المشروع الرائع والمساهمة في نجاحه."

وبناءً على نجاح سي ميرور Sea Mirror، تستعدّ شركة لامار للتطوير Lamar Development حالياً لإطلاق سي ميرور ريزيدنسز Sea Mirror Residences على قناة دبي المائية بجوار مبنى فور سيزونز ريزيدنسز Four Seasons Residences . وسيضمّ المشروع المرتقب شقة واحدة لكلّ طابق و18 شقّة بنتهاوس فاخرة، كلّ منها مزوّدة بمصعد خاص. ومن المقرّر أن تبدأ الأسعار من 20 مليون درهم، مع بدء الأعمال قريباً والتسليم المقرّر في الربع الثالث من عام 2026.

وتواصل شركة درِفن العقارية ريادتها في السوق بخبرتها التي لا تضاهى وخدمتها الاستثنائية ومجموعة من أكثر العقارات المرموقة في دبي. ويعزّز بيع فيلا سي ميرور Sea Mirror مكانتها كوكالة العقارات الرائدة في جزيرة جميرا باي وغيرها ن المواقع المميّزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز