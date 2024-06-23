15 ربعاً متتالياً من الارتفاع بقيمة المنازل في دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش)

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حافظت قيمة المنازل في دبي على الارتفاع لمدة 15 ربعاً متتالياً، كما صعدت بنسبة 20% للسنة المنتهية في مايو، فيما ارتفعت الإيجارات لمدة 13 ربعاً متتالياً، وذلك وفقاً لشركة «كوشمان آند ويكفيلد كور».

ونقلت بلومبيرغ عن براثيوشا جورابو، رئيسة الأبحاث والاستشارات في الشركة قولها: «الطلب يأتي من كل مكان، لقد تجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروتها المسجلة في العام 2014 وما زالت تزداد مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى».

بدوره، أكد تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، أن سوق العقارات في دبي يحافظ على نشاطه وانتعاشه القوي. وقال تيمور خان، رئيس الأبحاث في شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي»، إن الأسعار مستمرة في الارتفاع، مشيراً إلى أنه سواء كان المقيمون جدداً أو منذ فترة طويلة، فإن معظمهم يشترون الآن.

وحققت دبي رقماً قياسياً في المعاملات العقارية في العام الماضي، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك إل إل بي». وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، سجلت المدينة بالفعل معاملات عقارية بقيمة 89.2 مليار درهم.

وارتفعت الأسعار بدبي بنسبة 60% منذ نهاية عام 2020، بينما قفزت الإيجارات بنسبة عالية بلغت 83%، وفقاً لحسابات شركة «كوشمان آند ويكفيلد كور». وكان هذا الانتعاش مدعوماً بتدفق المستثمرين الأثرياء الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين من العملات المشفرة، والهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل ثان. كما أدى التعامل الناجح لدبي مع الجائحة وتسهيلات التأشيرات إلى جذب المزيد من المشترين الأجانب. (

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