أسعار عقارات دبي الأكثر جاذبية عالمياً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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قالت شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسز غولف بروبيرتيز» العالمية، إن هناك اهتماماً أمريكياً لافتاً بسوق دبي العقاري، إذ شهد السوق خلال الفترة الماضية ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأمريكيين، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة لسوق العقارات المزدهر في الإمارة، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين المستثمرين هو البحث عن القيمة والاستقرار وهي مزايا توفرها دبي.

وقال فيل شيرديان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن دبي تعتبر وجهة استثمارية واعدة ومزدهرة لا تعيد تعريف نماذج الاستثمار الدولية فقط، وإنما ستقدم فرصاً لا مثيل لها للمستثمرين الأمريكيين، حيث شهدت دبي، المدينة التي تحقق نمواً اقتصادياً لافتاً والرائدة في مجال الابتكار، ارتفاعاً لافتاً في الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأمريكيين.

وأضاف شيرديان: «هذا الإقبال المتزايد ليس وليد الصدفة وإنما قائم على الفرص القيمة والاستقرار الأمني الذي توفره المدينة، وتجد الجالية الأمريكية الكبيرة المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقارباً ثقافياً واقتصادياً مع دبي، ما يسهل مسارات الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي الثنائي».

مزايا تنافسية

وأفاد شيرديان، بأن أسعار العقارات في دبي تعتبر عند مقارنتها بالمدن العالمية الأخرى تنافسية للغاية، فضلاً عن أنها توفر عوائد كبيرة على الاستثمار، وتباع العقارات الفاخرة بأسعار أدنى بنسبة 20% إلى 80% مقارنة بالمدن الكبرى مثل موناكو وهونج كونج ونيويورك ولندن وجنيف وباريس وبكين وطوكيو، حتى في ظل الزيادة الهائلة في الأسعار خلال الفترة التي تلت جائحة (كوفيد19)، ويمكن شراء عقار فاخر في دبي تزيد مساحته على 100 متر مربع بقيمة مليون دولار، بينما هذه القيمة تسمح بشراء عقار بمساحة 17 متراً مربعاً فقط في موناكو، و21 متراً مربعاً في هونج كونج، و33 متراً مربعاً في نيويورك.

وأضاف: «أصبحت المدينة، بفضل أسلوب الحياة المميز الذي توفره ودرجة الأمان العالية وتطورها في مجال الاتصالات، فضلاً عن المزايا الضريبية وسهولة تأسيس وممارسة الأعمال وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، خصوصاً من الولايات المتحدة».

وتابع: «أسهمت عملية إصدار تأشيرات المستثمر والتأشيرات الذهبية عن طريق الاستثمار في العقارات بتحسين عروض الاستثمار، بما يضمن للمستثمرين تلقي عوائد مالية، والاستفادة في الوقت نفسه من حرية التنقل العالمي وأسلوب الحياة المميز».

طفرة استثمارية

وأوضح شيرديان، أن شركة «بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز»، شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاستفسارات والاستثمارات من قبل الأمريكيين، ما يؤكد الجاذبية المتزايدة لسوق العقارات في دبي، مضيفاً: «تشير أبحاثنا إلى القاسم المشترك بين المستثمرين، والذي يتمثل في البحث عن القيمة والاستقرار، وهي مزايا تقدمها دبي بوفرة».

ريادة عالمية

وذكر شيرديان:«الجدير بالذكر أن دبي ترسخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في القطاعات الموجهة نحول المستقبل، وأقامت المدينة شراكات ديناميكية مع المستثمرين الدوليين، ما أدى إلى تسريع الابتكار وخلق قيمة اقتصادية دائمة».

وذكر شيرديان أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كواحدة من أفضل الاقتصادات الحضرية في العالم، وترسيخ مكانتها العالمية كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار والمشاريع، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت دبي مرونة رؤيتها الاستراتيجية، بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة ضمن نظامها الاقتصادي.

ابتكار وريادة

وقال شيرديان: «بفضل جاذبيتها العالمية، نجحت دبي في دمج الثقافات والأفكار والابتكارات من جميع أنحاء العالم، وبرزت كمركز لريادة الأعمال والابتكار، لقد صممت بدقة منظومة تجذب وتدعم المواهب والابتكار والمشاريع، فباتت مركزاً عالمياً للمواهب ومهداً للأفكار المستقبلية».

وأضاف: «وفي عام 2022، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، بنسبة 11%، حيث أدرك العديد من المستثمرين الفرص المتنوعة التي توفرها هذه المدينة النابضة بالحياة واستفادوا منها، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية القوية، يجعل من دبي محوراً للآلية الاقتصادية العالمية».

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