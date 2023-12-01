«سمانا» ترفع استثماراتها العقارية في دبي إلى 3.7 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سمانا للتطوير العقاري»، أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لمبيعاتها في قطاع العقارات بدبي إلى 3.7 مليارات درهم «مليار دولار»، بتدشين مشروع «سمانا براري فيوز» في منطقة البراري، والذي تبلغ تكلفته 275 مليون درهم.

ويعتبر المشروع الـ12 الذي تدشنه الشركة في دبي حتى نهاية نوفمبر الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية ضمن هذه المشروعات الـ12 للشركة في دبي 3359 وحدة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «حققنا معدل نمو يبلغ 600 % في 2023، ما يضعنا ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي».

ويتكون مشروع «براري فيوز» من طابق سفلي+ طابق أرضي+ 4 منصات+ 27 طابقاً علوياً، ويمتد على مساحة تتجاوز 800961 قدماً مربعة، ويعد أكبر مشروعات «سمانا»، وأول مشروع لها يكون مجهزاً بالكامل بتقنيات البيوت الذكية. وستكون كل وحدات المشروع مزودة بحمامات سباحة خاصة للأسرة.

ويتميز المشروع الجديد بخاصية البيوت المؤتمتة، والتي ستزيد وفورات الطاقة، كما سيتيح لسكان وحدات المشروع مستوى مُحسن من الأمان وتجربة عيش مُثلى. ويمكن للسكان فتح وغلق كل الأضواء، المنظمات الحرارية، أجهزة التلفاز، الأبواب، ستائر النوافذ، وأقفال الأبواب باستخدام هواتفهم الذكية، مفاتيح التحكم عن بُعد، والأوامر المدعومة صوتياً.

وسيكون المشروع مُحاطًا بالمساحات الخضراء المنتشرة في منطقة «البراري». وسيتكون المشروع من 669 وحدة سكنية. ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الأول من العام 2027.

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