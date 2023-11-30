إعمار تطلق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «العنوان جزيرة المرجان»

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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تطلق شركة إعمار العقارية، اليوم، مبيعات المرحلة الأولى من «العنوان ريزيدينسيز جزيرة المرجان»، ضمن مشروع «العنوان جزيرة المرجان»، الذي يعتبر أول مشاريع الشركة العقارية في إمارة رأس الخيمة.

وكانت إعمار أعلنت في أبريل من العام 2018 عن المشروع، تحت اسم «العنوان جزيرة المرجان» في جزيرة النسيم، ضمن مشروع «جزيرة المرجان»، أول وجهات الشركة الفندقية في رأس الخيمة. ويتكون المشروع من فندق العنوان، يتوسط ستة أبراج سكنية، تحمل علامة العنوان المرموقة.

وتستعد الشركة، اليوم، لإطلاق المرحلة الأولى من مبيعات المشروع على الخارطة، والتي تشمل أول برج سكني يحمل علامة العنوان الفاخرة، ويتكون البرج من 17 طابقاً، يضم 13 تاون هاوس، و2 شقق بنتهاوس، و146 شقة سكنية، ليصل المجموع الكلي للوحدات إلى 161 وحدة.

ومن المقرر انتهاء عمليات الإنشاء في البرج والتسليم في 2028. وتبلغ مساحة أرض المشروع 77 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الشاطئية 40 ألف متر مربع، مخصصة للشاطئ الرملي والممشى ومرافق المنتزه، ويتكون المشروع من 6 أبراج، تحمل علامة العنوان، تضم 1100 وحدة سكنية، ويتوسطها الفندق.

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