1.3 مليار تصرفات عقارات دبي .. وبيع أرض في «دبي هيلز» بـ 125 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، صفقة بيع أرض في دبي هيلز بقيمة 125 مليون درهم، في أكبر صفقة عقارية يتم تسجيلها في بهذه المنطقة خلال العام الجاري. وتصل مساحة الأرض إلى 35600 قدم مربعة، ليصل بذلك سعر القدم المربعة إلى 3511 درهماً.

وبلغت التصرفات العقارية، أمس، أكثر من 1.33 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 307 مبايعات بقيمة 980.9 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 463.29 مليون درهم، و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 517.61 مليون درهم.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 46.11 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 132.99 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12.01 مليون درهم في منطقة مردف، وأخيراً مبايعة بقيمة 8.65 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 143.1 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 11.99 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 5 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 32.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 325.39 مليون درهم، منها 16 رهن أراض بقيمة 214.19 مليون درهم، و73 رهن فلل وشقق بقيمة 111.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 106 ملايين درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 61.98 مليوناً.

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