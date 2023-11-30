بيع المرحلة الأولى من مشروع «بوغاتي ريزيدنس» بأكثر من مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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يواصل بيع العقارات الفاخرة على الخارطة في دبي، نموه الاستثنائي، ويزداد قوة على قوة، مع تحقيق عائدات مرتفعة، وأسعار مبيعات قياسية، خاصة في المشاريع الفاخرة الجديدة.

وكشفت تقارير ما بعد البيع، عن أن مشروع «بوغاتي ريزيدنس»، الذي تنفذه شركة بن غاطي للتطوير العقاري في منطقة الخليج التجاري بدبي، تفوق على جميع المشاريع الأخرى، التي هي قيد الإنشاء في الإمارة، حيث حقق أعلى معدل عند 9674 درهماً للقدم المربعة، وفقاً للأرقام الرسمية التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لشهر نوفمبر 2023، وتشير التقارير أيضاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد بيعت بالكامل، وبأرقام تخطت المليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، محمد بن غاطي: «أنا سعيد بمعدلات المبيعات التي حققها فريق المبيعات لدينا في هذا المشروع، الذي من المقرر أن يصبح أرقى المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية البارزة في دبي.. ولا يزال الطلب على المشروع قوياً، حيث يستهدف الأفراد والعائلات من كبار الأثرياء الذين يتطلعون إلى تجربة استثنائية عند اقتنائهم بنت هاوس في مشروع بوغاتي ريزيدنس».

مشروع «بوغاتي ريزيدنس» هو برج شاهق جديد قيد التطوير، تنفذه شركة بن غاطي للتطوير العقاري، ويقع في منطقة الخليج التجاري. يتكون المشروع من شقق فاخرة بتصاميم جذابة وفريدة من نوعها، ويتميز بارتفاعات الأسقف الممتازة، والإضاءة الطبيعية، مع شرفات واسعة توفر مساحات ترفيهية رائعة، ما يجعله نموذجاً فريداً، يرسي معايير المعيشة الفاخرة في دبي. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع مستوحى من رؤية ابتكار ما لا يمكن تكراره. وقد انعكس ذلك في عناصر المشروع الفريدة، من حيث تصميمه وخدماته، والتجربة الفائقة التي يوفرها.

وقد تم تصميم «بوغاتي ريزيدنس» ليضم 182 وحدة سكنية، ذات خصائص فريدة، من حيث تصميمها وإطلالتها ودرجة الراحة التي توفرها. ويتفرد المشروع بشقق «بنتهاوس سكاي مانشن»، التي تضمن إمكانية وصول المقيمين إلى الشقق بمصاعد سيارات، بحيث يتم عرض سياراتهم الخاصة في مساكنهم.

وسوف يوفر المشروع الذي يحمل علامة «بوغاتي» التجارية أيضاً، نادياً شاطئي راقياً، مستوحى من شواطئ «الريفيرا الفرنسية»، وحمامات سباحة ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية، مع خدمات أمن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وفريق خدمات الاستقبال والإرشاد التخصصي.

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