364 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 11 شهراً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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بلغ إجمالي مبيعات عقارات دبي، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، 364.4 مليار درهم، عبر 119684 صفقة، ونسبة نمو كبيرة تصل إلى 52 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت المبيعات العقارية خلال نوفمبر الماضي، 36.3 مليار درهم عبر 9731 صفقة.

وتجاوز إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، نصف تريليون درهم ( 502.4 مليار) عبر 157087 صفقة، توزعت على المبيعات، بقيمة 364.4 مليار درهم عبر 119684 صفقة، والرهون العقارية بقيمة 110.4 مليارات درهم عبر 30706 صفقات، ثم الهبات بقيمة 27.2 مليار درهم عبر 6584 صفقة.

أكتوبر الأعلى

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع أكتوبر الماضي، على صدارة أشهر العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 39.5 مليار درهم عبر 12147 صفقة، يليه سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم عبر 13595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.7 مليار درهم عبر 11178 صفقة، وفي المرتبة الرابعة نوفمبر.

نمو استثنائي

وحققت مبيعات العقارات في دبي، نمواً استثنائياً خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، إذ ارتفعت من حيث القيمة إلى 364.4 مليار درهم، بنمو 52 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها المبيعات 239.5 مليار درهم، كما نما عدد الصفقات بنسبة 36 % من 87999 صفقة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، إلى 119684 صفقة بنهاية نوفمبر الماضي.

وحدات سكنية

واستحوذت الوحدات السكنية، على النصيب الأكبر من صفقات البيع خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري عبر 92.653 صفقة، تلتها الأراضي عبر 16.213 صفقة، ثم المباني عبر 10.895 صفقة.

كما استحوذت المبيعات الجاهزة على النصيب الأكبر من المبيعات من حيث القيمة، إذ بلغت 223.5 مليار درهم (61.3 % من الإجمالي) عبر 58602 صفقة، فيما بلغت قيمة المبيعات على الخارطة 140.8 مليار درهم (38.6 %) عبر 61082 صفقة.

ونمت المبيعات العقارية 19.8 % من حيث القيمة خلال نوفمبر الماضي، إلى 36.3 مليار درهم في 9731 صفقة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي والذي بلغت فيه المبيعات 30.3 ملياراً عبر 10931 صفقة.

تصرفات

وكانت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بلغت، أمس، 1.7 مليار درهم، إذ تم تسجيل 535 مبايعة، بقيمة 1.21 مليار درهم، منها 168 مبايعة للأراضي بقيمة 354.83 مليون درهم، و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 859.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت مدينة المطار، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 110.03 ملايين درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 44.64 مليون درهم، والثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 15.97 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نايف أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 19.05 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 51.26 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 114.42 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 271.06 مليون درهم، منها 26 رهن أراض بقيمة 34.52 مليون درهم، و139 رهن فلل وشقق بقيمة 236.55 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 21.82 مليون درهم، ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.76 مليون درهم، وتم تسجيل 50 هبة بقيمة 243.95 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 100 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 54.3 مليون درهم.

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