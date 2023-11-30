11 مليار درهم مبيعات «نخلة جبل علي» في 75 يوماً

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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بلغت قيمة المبيعات العقارية التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن مشروع نخلة جبل علي، 11.1 مليار درهم عبر 467 صفقة، وذلك منذ إطلاق شركة نخيل العقارية مبيعات المرحلة الأولى في منتصف سبتمبر الماضي وحتى اليوم، أي نحو 75 يومياً.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغ سعر أعلى صفقة عقارية 63.3 مليون درهم بمساحة تبلغ 8225 قدماً مربعة، ليصل سعر القدم إلى 7696 درهماً، تليها صفقة بقيمة 59.7 مليون درهم بمساحة 7887 قدماً مربعة، ليبلغ سعر القدم 7569 درهماً، وثالث أغلى صفقة بقيمة 59.2 مليون درهم بمساحة 7814 قدماً مربعة، بسعر قدم يصل إلى 7576 درهماً.

وتوزعت المبيعات المسجلة في نخلة جبل علي حتى الآن، بواقع 111 صفقة بيع في السعفة M، بقيمة 2.3 مليار درهم، و103 صفقات بقيمة 2.4 مليار ردهم في السعفة N، و83 صفقة بقيمة 1.77 مليار درهم في السعفة L، و75 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم في السعفة O، و71 صفقة بقيمة 1.73 مليار درهم في السعفة P، كما تضمنت المبيعات المسجلة 24 صفقة بقيمة مليار درهم.

وتمكنت نخيل خلال ساعات من إطلاق المرحلة الأولى من مشروع نخلة جبل علي وسط إقبال غير مسبوق، فيما من المتوقع بدء تسليم الفلل اعتبارً من العام 2027.

وتضمنت المرحلة الأولى، مجموعة فلل متنوعة بين 5 و7 غرف نوم بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم، حيث طرح عدة سعفات بالكامل (L.M.N.O.P).

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