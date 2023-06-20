ازدهار اقتصاد دبي يعزز النمو طويل المدى

المصدر: دبي - رويترز

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تسارع دبي لجذب سكان ومستثمرين ورؤوس أموال لتحفيز نمو طويل الأجل، مدعومة بتعاف اقتصادي سريع حققته بعد جائحة «كوفيد 19».

النهج الذي تسعى إليه الإمارة هو تعزيز النموذج الاقتصادي المتألق، الذي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وعاد القطاع العقاري للازدهار من جديد بدعم نمو الطلب العالمي والقوانين والتشريعات الأكثر مرونة وتسعى دبي، التي تضم أعلى ناطحة سحاب في العالم، وجزراً اصطناعية، إلى تحقيق أهداف جديدة طموحة، إذ تستهدف أجندة دبي الاقتصادية مضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وتسعى دبي إلى زيادة طول شواطئها العامة إلى 105 كيلو مترات من 21 كيلو متراً بحلول 2040.

وعادت أعداد السائحين العام الجاري تقريباً لمستويات 2019 (ماقبل الجائحة) وخلص بحث أجرته «نايت فرانك» إلى أن دبي كانت العام الماضي في المرتبة الرابعة عالمياً في أسواق العقارات الأكثر قيمة من حيث الإقبال بمبيعات 219 منزلاً تفوق قيمتها عشرة ملايين دولار.

وزاد عدد سكان دبي ليتجاوز 3.55 ملايين نسمة في 2022، وفقاً لما أظهرته الإحصاءات الرسمية، وهو ما يشكل ارتفاعاً 2.1 % عن 2021، و4 % منذ 2020، وتتوقع «ستاندرد اند بورز» أن يتخطى عدد سكان الإمارة 4 ملايين نسمة بحلول 2026.

استراتيجية

وضخت دبي استثمارات في تعزيز بيئة الأعمال وفي قطاعات مثل التكنولوجيا الرقمية، وتشكل عائدات النفط أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت شركة الأبحاث العقارية «سي.بي.آر.إي» بأن متوسط أسعار العقارات ارتفع 12.8 % في الربع الأول من العام الجاري، وزادت أسعار الفيلات بما يصل إلى 15 %، وفاقت مبيعات الفيلات مستويات مرتفعة سجلتها في 2014، ووفقاً لقائمة بيترهومز، وجاء المشترون من روسيا في المرتبة الثالثة من بين أكثر عشر جنسيات شراء في مايو بعد الهند وبريطانيا.

وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب لشركة «بيترهومز» في الإمارة: «دبي وضعت نفسها حقاً في موقع الملاذ العالمي الآمن»، مضيفاً: إنها آمنة للعائلات ومستقرة سياسياً ومالياً.

وتابع: «لم تعد سوقاً قائمة على التكهنات. إنها سوق مبنية على استثمار حقيقي.

أعتقد أن ذلك يشكل فارقاً كبيراً عما رأيناه في 2008 و2009، وربما آخر ذروة في 2014 تقريباً».

وعزز الانتعاش أيضاً ميزانيات كبرى شركات دبي، بما فيها كيانات مرتبطة بالحكومة مثل طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية.

استثمارات

وأفاد تقرير نشرته فايننشال تايمز هذا الشهر عن أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي بأن دبي اجتذبت ما يقدر بنحو 12.8 مليار دولار من رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر. ووسط تزايد المنافسة الإقليمية فإن الطلب مرتفع بشكل كبير على عقارات دبي وعلى البنية التحتية والمدارس والمستشفيات في دبي.

وقال فيليب زوبر الرئيس التنفيذي لشركة «كيرزنر» الدولية، التي تدير منتجعات أتلانتس وون آند أونلي الفارهة «دبي من أكثر الوجهات مرونة»، مشيراً إلى أن الإمارة أبقت الحدود مفتوحة وأعمال قوية خلال الجائحة.

وافتتحت «كيرزنر»، المملوكة جزئياً لصندوق الثروة السيادية في دبي، منتجع أتلانتس ذا رويال شديد الفخامة في 2023، وهو ثاني منتجعات أتلانتس على جزيرة نخلة الجميرا، وتتكلف الإقامة ليلة واحدة في جناح ذا رويال مانسيون بنتهاوس، حيث أقامت النجمة بيونسيه ذات مرة، 100 ألف دولار.

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