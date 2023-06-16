طفرة استثنائية للمشاريع العقارية الجديدة في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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تشهد دبي حالياً طفرة استثنائية في المشاريع العقارية الكبرى الجديدة، تماشياً مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، خاصة الفاخرة منها، إلى مستويات غير مسبوقة، ما يمنح القطاع العقاري زخماً هائلاً يمهد لمستويات قياسية جديدة في المبيعات.

وخلال أسبوع واحد، شهدت دبي إطلاق 3 مشاريع عقارية ضخمة بقيمة ناهزت 92.4 مليار درهم، ما يجسد ثقة شركات التطوير العقاري باستدامة زخم النمو في القطاع، في ظل النمو المستمر في الطلب على الوحدات السكنية، فإلى جانب الطلب المتنامي من المواطنين والمقيمين يشهد القطاع طلباً كبيراً من المستثمرين من المنطقة والعالم، في ظل تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال.

وتتميز المشاريع الجديدة التي أطلقتها «إعمار العقارية» و«شوبا» و«أمنيات» الأيام الماضية، بتركيزها على تلبية الفجوة في المعروض من الوحدات الفاخرة وفائقة الفخامة. ويأتي في مقدمة المشاريع الرئيسية الجديدة التي تم الإعلان عنها «ذا أواسيس من اعمار»، الذي تبلغ قيمته التطويرية 73.4 مليار درهم ويمتد على 100 مليون قدم مربعة ويضم من 7000 فيلا فاخرة.

وكشفت أمس شركة شوبا العقارية عن مشروعها «شوبا هارتلاند 2» بقيمة 17 مليار درهم بمساحة تفوق 8 ملايين قدم مربعة ويضم 13 برجاً سكنياً وما يقارب 111 فيلا.

وأطلقت «أمنيات العقارية» 10 الجاري «مشروع فيلا من مجموعة دورتشستر»، ويتكون من 38 وحدة سكنية. وفي تصريحات لـ«البيان» قال مهدي أمجد مؤسس مجموعة أمنيات ورئيسها التنفيذي، إن قيمة مشروع فيلا تصل إلى 2 مليار درهم.

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