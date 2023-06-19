«يو إس نيوز» : دبي مدينة التفوق والطموح المستمر

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية دبي بأنها مدينة التفوق وصفات المقارنة التي على وزن «افعل» التفضيل، فهي موطن «أطول» برج في العالم، و«أكبر» مركز للتسوق على مستوى العالم، وواحدة من «أكبر» الجزر الاصطناعية في العالم. ونشرت المجلة التابعة للشبكة، والتي تحمل نفس اسمها، تقريراً عن دبي في سياق اختيارها في المركز الــ 21 على قائمة أفضل الأماكن للسياحة على مستوى العالم خلال الموسم السياحي 2023 - 2024.

وذكر التقرير أن دبي تتشابه في العديد من الصفات مع مدينة «لاس فيغاس» الأمريكية الشهيرة بولاية «نيفادا»، ومنهما حبهما للفخامة والإبهار، أفقيهما المتألقين في مواجهة أرض كانت يوماً صحراء قاحلة، استقطاب كلٍ منهما لملايين الزوار الذين يتدفقون عليهما سنوياً، إلا أن دبي تتفوق على «لاس فيغاس» بسهولة بفضل شواطئها الساحرة المطلة على الخليج العربي، ومشهد الطهي العالمي الذي تتسم به دبي، والذي يتضمن مطاعم تنتمي إلى مختلف مطابخ العالم، وفي عدد الوجهات السياحية والترفيهية الجاذبة للزوار.

وأضاف التقرير أن دبي لا تزال تنمو، وأن ثمّة خططاً قيد الإنشاء لتشييد وجهات سياحية أفضل وأكبر في الإمارة. واستطرد التقرير مُذكراً بحقيقة مفادها أنه منذ بضع سنوات، كانت الإحصاءات المعنية برصد حركة البناء والتشييد على مستوى العالم تشير إلى استئثار دبي وحدها بنحو ربع آلات الرفع الإنشائية الموجودة في العالم آنذاك. وتابع التقرير موضحاً أنه حتى السماء لا تكفي لتقييد طموح دبي المستمر نحو المزيد من النمو.

وأشار التقرير في ختامه إلى ميزة أخرى تتمتع بها دبي، وهي عدم سعيها إلى التخلص من ماضيها المتمثل في تراثها الأصيل كالمناطق الشعبية القديمة بأسواقها التقليدية.

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