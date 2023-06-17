دبي.. أرقام وإنجازات خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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العديد من الأرقام المتميزة حققتها دبي خلال 7 أيام، محققة نمو في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية، أو على مستوى البنى التحتية وحتى على مستوى النمو السكاني.

فخلال أسبوع بلغت استثمارات 3 مشاريع عقارية كبرى أطلقتهم دبي 92.4 مليار درهم، وتتميز المشاريع الجديدة التي أطلقتها «إعمار العقارية» و«شوبا» و«أمنيات» الأيام الماضية، بتركيزها على تلبية الفجوة في المعروض من الوحدات الفاخرة وفائقة الفخامة. ويأتي في مقدمة المشاريع الرئيسية الجديدة التي تم الإعلان عنها «ذا أواسيس من اعمار»، الذي تبلغ قيمته التطويرية 73.4 مليار درهم ويمتد على 100 مليون قدم مربعة ويضم من 7000 فيلا فاخرة.

كما تصدرت الإمارة الوجهات المفضلة لـ6500 مليونير هندي يتوقع هجرتهم من بلادهم 2023، وذكر تقرير «هينلي آند بارتنر» أن «دبي وسنغافورة تظلان وجهتين مفضلتين للعائلات الهندية الثرية، وتعتبر دبي جذابة بشكل خاص؛ بسبب برنامج التأشيرة الذهبية للمستثمر العالمي، الذي تديره الحكومة، والبيئة الضريبية الملائمة، والنظام البيئي للأعمال القوي، والبيئة الآمنة».

ووصل معدل نمو الشركات الصينية في مركز دبي للسلع المتعددة 24%، حيث أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تسجيل زيادة سنوية بنسبة 24% في أعداد الشركات الصينية المُسجّلة التي تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من منطقته الحرة، ويأتي ذلك في أعقاب اختتام حملته الترويجية في الصين، والتي تخللتها زيارة مجموعة من مراكز الأعمال والتجارة في ثلاث مدن صينية وهي شنغهاي وغوانزو وتشونغتشينغ.

‏ كما قفز مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوياته منذ 8 سنوات في ختام تداولات جلسة الخميس، مسجلا مستوى 3734.26 نقطة، بارتفاع 0.46%، وبلغ رأسمال واحتياطيات بنوك دبي بنهاية الربع الأول208 مليارات درهم.

وتوقعت المؤشرات 16600 رحلة طيران خاص بدبي خلال عام 2023، وأكد علي النقبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا» أن نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحة وتدفق الاستثمارات ورجال الأعمال والمشاهير إلى دبي إضافة إلى الدعم الحكومي جعل الإمارة تتصدر مدن المنطقة، وباتت من أهم المدن العالمية في حركة الطيران الخاص.

وعلى صعيد البنى التحتية أعلنت بلدية دبي الانتهاء من أعمال تأهيل الشواطئ العامة بالإمارة بتكلفة بلغت93 مليون درهم، كما ارتفع عدد سكان دبي في عام 2022 بواقع 71 ألفا و600 نسمة، بزيادة قدرها 2.05 %، حيث بلغ عددهم في العام الماضي وفقا للتقديرات السكانية السنوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء 3 ملايين و549 الفا و900 نسمة، مقارنة بـ3 ملايين و478 ألفا و300 نسمة.

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