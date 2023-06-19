«ميرسر»: دبي أكثر الأسواق الناشئة ازدهاراً واستفادة من التنافس الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت شركة «ميرسر» الأمريكية للاستشارات أن تكون دبي هي أكثر الأسواق الناشئة ازدهاراً على مستوى العالم، وذلك على خلفية التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية، والأكثر استفادة من سعي المستثمرين العالميين لتجنب هذا التنافس من خلال التوجه باستثماراتهم صوب الأسواق الناشئة والحدودية.

وقال ريتش نوزوم، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار لدى «ميرسر» لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية حول التنافس الراهن بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، وهما الأمريكي والصيني، وتأثيره على العالم، إن «ميرسر» تتوقع أن تكون الدول غير المنحازة إلى أي من الطرفين هي الأكثر استفادة من هذا التنافس، وذلك في ظل سعي الشركات الغربية إلى نقل سلاسل الإمدادات والتوريدات التي تحتاجها في تسيير خطوطها الإنتاجية إلى أماكن بعيدة عن الصين، بغية تجنب أي عقوبات أمريكية محتملة على الشركات التي تتعامل مع الصين أو مع شركاتها.

وأوضح أن الأسواق الناشئة والحدودية هي المتوقع أن تكون الأكثر الاستفادة من هذا الوضع، وفي مقدمتها دبي، على وجه التحديد. وقال: «بعد بدء أزمة أوكرانيا، بدأت الشركات ورواد الأعمال والمستثمرون في التوجه صوب الأسواق الناشئة. استفادت سنغافورة من هذا التوجه، إلا أن دبي استفادت أكثر».

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