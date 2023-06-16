«انفستمنت مونيتور»: دبي أكثر المدن جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي بالذكاء الاصطناعي 2022

المصدر: دبي – نهى حوّا

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أفاد موقع شبكة «انفستمنت مونيتور» العالمية أن دبي، الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، تقود الطريق كأكثر مدينة جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عام 2022، وذلك وفق تقرير نشرته «شركة غلوبال داتا لتحليلات البيانات» مؤخراً. وأشار التقرير إلى طفرة هائلة شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي العام الماضي مع نسبة 44% مشاريع أكثر مما كان عليه الوضع في عام 2021، ووجود الذكاء الاصطناعي في 3.5% من جميع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم.

مشاريع

ووجد التقرير أن مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر الأبرز، كدبي وبنغالور وحيدر أباد وسنغافورة، هي أيضاً المدن الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المشاريع في دبي تضمنت مركزاً للبحث والتطوير من قبل شركة «إنتل» ومركزاً هندسياً لمجموعة «يورورا» ومكتباً لشركة «بيرت لابس» ومقرها الهند، من بين أخرى.

وعلى صعيد الدول، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة في الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي في عام 2022، وفق التقرير، مع استقبالها 36 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي في مجالات جديدة عام 2022، وذلك بعد الهند (122 مشروعاً) وألمانيا (70 مشروعاً) والولايات المتحدة (51 مشروعاً).

وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالذكاء الاصطناعي في عام 2022 مع حوالي 285 مشروعاً، فيما جاءت الهند والمملكة المتحدة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي مع 37 و35 مشروعاً على التوالي.

عام ممتاز

ويرى التقرير أن عام 2023 سيكون عاماً ممتازاً للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر الحدود، مع إعلان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه أي»، سام التمان، أن الشركة تهدف إلى فتح مكتب في اليابان، وافتتاح شركة «جاكوار لاند روفر» بالشراكة مع شركة «نفيديا» ثلاثة محاور للسيارات ذاتية القيادة في مدريد وبرلين وبولونيا، وقيام شركة «تنستورنت»، وهي شركة كندية منتجة لأجهزة الذكاء الاصطناعي في شهر مارس بافتتاح شركة تابعة لها في طوكيو.

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