28.2 مليار درهم مبيعات عقـارات الجزر في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدعت دبي مجموعة من الجزر التي نالت شهرة عالمية واسعة وحولتها إلى وجهات سكنية راقية تخطف اهتمام الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، وتأتي في مقدمتها نخلة جميرا التي باتت أيقونة عقارية وهندسية عالمية تتهافت عليها الاستثمارات من قبل المطورين وكذلك من قبل الأثرياء، كما شكل الكشف أخيراً عن المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي» إضافة نوعية تثري المشهد العمراني والعقاري في دبي وتضيف جزيرة أيقونية إضافية إلى الجزر التسعة التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

وفيما حطمت نخلة جميرا الأرقام القياسية في تاريخ سوق دبي العقاري مع تسجيلها لأكبر صفقة بيع عقار سكني على الإطلاق بقيمة 600 مليون درهم والتي اشتراها الملياردير الهندي موكيش أمباني العام الماضي، برزت جزيرة جميرا باي بقوة على مشهد العقارات الفاخرة مع تسجيها لصفقة بيع أغلى شقة في دبي بقيمة 410 ملايين درهم في مشروع برج «بولغاري لايتهاوس» الذي تطوره شركة «مراس» التابعة لدبي القابضة.

وفي ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده عقارات الواجهات البحرية والتي تستحوذ الجزر على الحصة الأكبر منها، كشفت شركة «نخيل» العام الماضي عن المخطط الرئيس لمشروع جزر دبي المعروف سابقاً بجزر ديرة أو نخلة ديرة ، والذي يتألف من خمس جزر ويضم متنوعة من الخدمات السكنية والترفيهية والضيافة، تتضمن أكثر من 80 فندقاً.

ومن خلال تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، رصدت «البيان» مبيعات 9 جزر اصطناعية في دبي، تشمل بالإضافة إلى نخلة جميرا وجميرا باي كلاً من مدينة دبي الملاحية، و لؤلؤة جميرا (بيرل جميرا)، بالإضافة إلى مشروع لامير الذي يضم مشاريع سكنية راقية على جزيرتين، بالإضافة إلى جزر العالم، ودبي هاربور، وجزر دبي المعروف سابقاً بجزر ديرة أو نخلة ديرة، بالإضافة إلى جزيرة بلوواترز وجزر العالم.

وسجلت الجزر التسعة في دبي خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 3802 صفقة بيع عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 28.2 مليار درهم، أي ما يشكل نحو 18.9 % من إجمالي المبيعات العقارية في دبي خلال هذه الفترة والتي بلغت 149 مليار درهم. وتضمنت مبيعات عقارات الجزر في دبي من يناير لغاية نهاية أبريل من العام الجاري 256 صفقة بيع للأراضي بقيمة 7.4 مليار درهم، أي 13 % من إجمالي قيمة مبيعات الأراضي خلال هذه الفترة. وتمثلت أغلى قطعة أرض تم بيعها في جزر دبي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري في صفقة بيع لأرض مساحتها 116767 قدم مربع بقيمة 623 مليون درهم في دبي هاربور، أما أكبر قطعة أرض تم بيعها في الجزر فتقع في جزر العالم وتبلغ مساحتها 1860541 متر مربع وبلغت قيمتها 167.4 مليون درهم.

فيما سجلت جزر دبي 3331 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 19.6 مليار درهم، لتستحوذ بذلك على 27.7 % من القيمة الإجمالية لمبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أول 5 أشهر والتي بلغ 70.6 مليار درهم.

وتضمنت مبيعات الشقق السكنية في جزر دبي 2393 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 14.3 مليار درهم لشقق في مشاريع تحت الانشاء، بالإضافة على 938 شقة جاهزة بقيمة 5.3 مليار درهم، وشملت صفقات بيع الشقق خلال أول 5 أشهر من العام الجاري تسجيل بيع أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقارية بقيمة 410 مليون درهم في مشروع بلوغاري لايتهاوس ضمن جزيرة جميرا باي.

وتم بيع 146 شقة فندقية في جزر دبي بقيمة 280.3 مليون درهم، تصدرتها صفقة بيع لشقة فندقية جاهزة في نخلة جميرا بقيمة 6.1 مليون درهم، بالإضافة إلى 46 غرفة فندقية بقيمة 75.4 مليون درهم تصدرتها غرفة بقيمة 4.1 مليون درهم في نخلة جميرا، كما تم تسجيل 5 صفقات بيع لمحلات تجارية التسعة بقيمة 20.1 مليون درهم. وشهدت جزر دبي التسعة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بيع 18 فيلا بقيمة 746.4 مليون درهم تصدرتها فيلا في نخلة جميرا بقيمة 183 مليون درهم.

نخلة جميرا

سجلت نخلة جميرا 1240 صفقة بيع عقارية بقيمة 10.9 مليارات درهم، وشملت المبيعات 171 صفقة بيع لقطع أراضي بقيمة 3.5 مليار درهم، بالإضافة إلى 3 صفقات بيع لفلل بقيمة 284.3 مليون درهم، إلى جانب 899 صفقة بيع لشقق سكنية بـ 6.7 مليار درهم و 123 صفقة بيع لشقق فندقية بـ 248.4 مليون درهم و39 صفقة بيع لغرف فندقية بـ 63.7 مليون درهم. تُعتبر جزيرة النخلة أكبر جزيرة اصطناعية في العالم ومن أشهر المعالم العمرانية والسياحيّة في دبي وباتت وجهة استثنائية، حيث تضم جزيرة النخلة فيلات وعقارات سكنيّة فاخرة ومنتجعات من فئة الخمس نجوم ومطاعم ونوادٍ شاطئية أنيقة. وتقبل أكثر من 4 ملايين زائر في كل عام، ويسكن فيها نحو 80 ألف شخص من 70 جنسية.

جزر دبي

شهدت جزر دبي 22 صفقة بيع لأراضي بقيمة 425.9 مليون درهم، وتقوم «نخيل» حالياً بتطوير المخطط الرئيس للمشروع الذي يتألف من خمس جزر ويضم متنوعة من الخدمات السكنية والترفيهية والضيافة تشمل أكثر من 80 فندقاً، وستتفرد كل جزيرة بتجارب سكنية ونوادٍ شاطئية مميزة، ويضم المشروع أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ.

وعرفت جزر دبي باسم جزر ديرة أو نخلة ديرة سابقاً، وتتألف من خمس جزر بمساحة 17 كيلومتراً مربعاً وتضم مجمعات سكنية وسياحية مطلّة على الواجهة البحرية، وكانت «نخيل»، المطور الرئيسي للمشروع، قد أطلقت العام الماضي رؤية جديدة لمشروع «جزر دبي» تهدف إلى إعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية. وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية.

جميرا باي

شهدت جميرا باي 42 صفقة بيع عقارية بقيمة 3.2 مليارات درهم، تضمنت 8 صفقات بيع لأراضي بقيمة 840.3 مليون درهم، إلى جانب 33 صفقة بيع لشقق بقيمة 2.4 مليار درهم من بينها أغلى صفقة بيع لشقة سكنية بتاريخ سوق دبي العقارية والتي بلغت 410 ملايين درهم في مشروع بولغاري لايتهاوس وطورت شركة مراس التابعة لدبي القابضة «جميرا باي» كجزيرة تتخذ شكل فرس بحر. وتطل هذه الوجهة على مناظر الخليج العربي الخلابة وتضم عدة منشآت فندقية سكنية راقية تحمل علامة بولغاري من ضمنها «بولغلاي ريزورت أند ريزيدنسز دبي» ونادي يخوت بولغاري، بالإضافة إلى مجموعة من الفلل ومنازل التاون هاوس الراقية ومن ضمنها مجمع فلل «أمالفي».

دبي هاربر

سجلت العقارات في منطقة دبي هاربر 1080 صفقة بيع بـ 6 مليارات درهم، شملت صفقتي بيع لأراض بقيمة فاقت المليار درهم، إضافة إلى 1078 شقة بقيمة 4.9 مليارات تضمنت 957 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 4.4 مليارات في مشاريع قيد الانشاء بالإضافة إلى 121 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 498.5 مليون درهم. وتقع دبي هاربر، وهي جزيرة اصطناعية، على مقربة من نخلة جميرا ومنطقة دبي مارينا، وبوسعها استيعاب 700 يخت وقارب فاخر، وتضم مرفقاً للرحلات البحرية يشغل مساحة 120 ألف متر مربع ويضمّ محطّتَين على رصيف يبلغ طوله 910 أمتار عند هذه الوجهة. كما تضم مشروع إعمار بيتشفرونت الذي تطوره «اعمار العقارية» ويضم عدداً من الأبراج السكنية، كما تقوم شركات عقارية أخرى بتطوير مجموعة من الأبراج الراقية.

جزر العالم

سجلت جزر العالم خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 37 صفقة بيع بقيمة 612.8 مليون درهم، شملت بيع 5 فلل بقيمة 343.3 مليون درهم، وقطعتي أرض بقيمة 226 مليوناً، و23 شقة فندقية بقيمة 31.8 مليوناً و7 غرف فندقية بقيمة 11.7 مليون درهم. وتقع جزر العالم قبالة ساحل دبي وتمتدُّ كأرخبيل بطول 232 كلم يتألف من 260 جزيرة اصطناعية مقسّمة إلى سبع مجموعات تمثّل قارات العالم.

وقد سُمّيت هذه الجزر تيمّناً ببلدان ومدن ومناطق وشخصيات مشهورة، مثل أستراليا وبوينس آيريس ومايكل شوماخر. وتشمل جزر العالم مشروع «قلب أوروبا» الذي يضمُّ مجموعةً من المشاريع ذات الطابع الأوروبي للإقامات القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى شواطئ وحدائق وبحيرات. أما جزيرة «كلارنس»، فتضمُّ منتجع «أنانتارا» الفاخر. ويمكن الوصول إلى جزر العالم حالياً بحراً وجواً.

بلوواترز

سجلت جزيرة بلوواترز 684 صفقة بيع لعقارات بقيمة 3.8 مليارات درهم وكانت جميعها صفقات بيع لشقق سكنية، منها 596 صفقة بيع لشقق على الخريطة بقيمة 3.1 مليار درهم في مشروع بلوواترز باي، بالإضافة إلى 88 شقة جاهزة بقيمة 729.8 مليون درهم. تشكَل بلوواترز وجهة نابضة بالحيوية تضمَ خيارات سكنية فريدة ومجموعة متميزة من خيارات التسوق والضيافة والترفيه التي تقدَم لزوارها تجربة وفق أعلى مستويات الفخامة. ترتفع في وسط الجزيرة عين دبي، العجلة الترفيهية الأكبر في العالم. وترتبط هذه الجزيرة الراقية بالساحل عبر خيارات تنقل متعددة تسهَل على الزوار من إمكانية الوصول إليها. وأطلقت شركة مراس التابعة لدبي القابضة مؤخراً مشروع بلوواترز باي في جزيرة بروواترز والذي يضمن برجين سكنيين.

لؤلؤة جميرا

تقع جزيرة لؤلؤة جميرا التي تطورها «مراس» بالقرب من وجهة «لامير» وتضم «نيكي بيتش» وهو منتجع ونادي شاطئي ومجمع سكني يضم 63 شقة و6 وحدات تاونهاوس وشقة بنتهاوس، وسجلت الجزيرة بيع 29 عقاراً بقيمة 424.7 مليون درهم، شملت 26 صفقة بيع لأراضي بقيمة 402.8 مليون وبيع 3 شقق بقيمة 21.9 مليون درهم. وتشكل «بيرل جميرا» عنواناً لمشاريع الواجهة البحرية في منطقة جميرا 1 وتقع بجوار مدينة دبي مارينا الملاحية وتبلغ مساحتها 8.3 ملايين قدم مربع، وتحتضن مقر نيكي بيتش وتستضيف 7 مناطق سكنية، ومرافق تجزئة ومتنزه ومدارس وشواطئ وفنادق. وتم افتتاح 3 منشآت تعمل في بيرل جميرا تحمل علامة «نيكي بيتش» وهي «منتجع وسبا نيكي بيتش» و«نيكي بيتش ريزيدنسز» ومطعم ونادي «نيكي بيتش» الشاطئ.

لامير

تضم منطقة «لا ميرا» مجموعة من المجمعات السكنية الراقية الممتدة على جزيرتين اصطناعيتين تضم إحداها مجمع منازل «لا مير ميزون» فيما تضم الأخرى عدداً من المجمعات من ضمنها «بورت دو لامير» و سور لامير». وتم تسجيل 150 صفقة بيع لعقارات في جزيرتي «لامير» بـ 898.8 مليون درهم، منها 123 شقة بـ 427.7 مليوناً و9 فلل بـ 101.7 مليون و18 قطعة أرض بـ 369.3 مليون درهم.

وتم بيع كافة عقارات «لا مير ميزون» بالكامل ويشكل مجتمعاً خاصاً فريداً من نوعه على جزيرة اصطناعية، ويتيح للملاّك بناء وامتلاك منزل في هذا الموقع الذي يرغب الكثيرون في الحصول على مكان فيه. وتضم الجزيرة الثانية في لامير كلاً من مشروع «سور لا مير» وهو مجمع سكني للتملك الحر بمنازل تاونهاوس، إضافة لمشروع «بورت لا مير» والذي يضم مباني سكنية توفر شققاً فاخرة.

مدينة دبي الملاحية

شهدت مدينة دبي الملاحية 518 صفقة بيع لعقارات بقيمة 1.6 مليار درهم، تضمنت 7 صفقات بيع لأراضي بقيمة 558.8 مليوناً، بالإضافة إلى 511 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة مليار درهم، منها 477 صفقة بيع على الخريطة بقيمة تجاوزت مليار درهم في مشاريع تحت الانشاء و 34 شقة جاهزة بـ 74.4 مليوناً. وتمتد مدينة دبي الملاحية على مساحة 2498 هكتارًا وتضم مناطق صناعية وتجارية.

وفيما توفر المنطقة الصناعية مختلف الخدمات الملاحية كبناء السفن واليخوت وإصلاحها إضافةً إلى المستودعات وورش العمل والمحلات التجارية، تعد المنطقة التجارية منطقة متعددة الاستخدامات من المخطط أن توفر محلات تجارية ومساحات سكنية وأبراج تجارية ومكاتب وممشى وغيرها من الخدمات التي تعكس تفردها في الجمع بين العمل والترفيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز