فلاي دبي تطالب بوينغ الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم

المصدر: البيان

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كشفت فلاي دبي عن تأثيرات كبيرة على خطط النمو لديها بسبب التحديث الأخير بشان التأخير المستمر من شركة بوينغ في جدول تسليم طائراتها الامر الذي دفع الناقلة الى عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وطالبت فلاي دبي شركة بوينغ بالمزيد تجاه الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتسليم.

وتعليقا على التأخير المستمر، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نشعر بخيبة أمل شديدة عندما علمنا أن بوينغ لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامها بتسليم المزيد من الطائرات للفترة المتبقية من العام. لقد أعاقت المراجعات المتكررة لجدول التسليم التي قامت بها بوينغ خطط النمو الإستراتيجية لدينا و أدى ذلك الى تأثيرات سلبية على جداول رحلاتنا . وسوف يؤثر انخفاض القدرة الاستيعابية في نهاية المطاف على عملائنا وكذلك على أدائنا المالي المتوقع. "

" كانت فلاي دبي على الدوام حريصة على شراكتها الطويلة مع بوينغ، وابدت الناقلة بالتعاون مع الشركة المصنعة مرونة كبيرة في مواجهة التحديات طوال السنوات الماضية. نطالب شركة بوينغ باتخاذ إجراءات فورية وتنفيذ تدابير حاسمة لتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتسليم لتجنب المزيد من التأخير مع المحافظة على اعلى المعايير . وأضاف الغيث: "إننا نتطلع إلى حل سريع ".

بنت فلاي دبي خططها خلال هذا العام على الالتزام بتسلم 14 طائرة جديدة وستواصل الشركة استشراف جميع الخيارات الممكنة للتخفيف من تأثير هذه التأخيرات عليها.

قلة اعداد الطائرات المسلمة سنويا

تشغل فلاي دبي أسطولا يتألف من 88 طائرة بوينغ 737 ويشمل: 29 طائرة من الجيل الجديد من طراز بوينغ 800-737

و56 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

أدت التحديات المستمرة في جداول تسليم بوينغ للطائرات إلى تسلم فلاي دبي عدد طائرات اقل من المتوقع في السنوات الثلاث الماضية . اعادة النظر في جداول التسليم لعام 2024 يعني ان بوينغ لن تسلم 14 طائرة من طراز 737 ماكس المتفق عليها لهذا العام. الطائرات التي تسلمناها في النصف الأول من العام كانت من تراكم التأخيرات خلال الاعوام الماضية وهي تأخيرات كانت واسعة النطاق. تمتلك فلاي دبي طلبيات بأكثر من 125 طائرة بوينغ 737 ماكس يتوقع ان تتسلمها خلال العقد المقبل.

تأثير كبير على عمليات التشغيل والتكاليف بسبب تأخر التسليم

تأثرت خطط النمو الاستراتيجي لفلاي دبي، التي تعتمد بشكل كبير على إضافة طائرات جديدة في الوقت المناسب إلى الأسطول، بشكل كبير بسبب التأخير في تسلم الطائرات الجديدة من بوينغ.

للتخفيف من التأخير في تسليم الطائرات وتلبية الزيادة في الطلب على السفر وإضافة السعة، لا سيما خلال فترات ذروة السفر، اضطرت فلاي دبي إلى اللجوء إلى اتفاقيات استئجار الطائرات مع الطاقم والصيانة والتأمين (ACMI).

كما مددت الناقلة عقود الايجار التشغيلي لبعض الطائرات التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين بموجب اتفاقات البيع والتأجير وهذا يعني مزيدا من التكاليف على الشركة.

بالإضافة إلى هذا الإجراءات، استثمرت فلاي دبي في برنامج تحديثي واسع النطاق لأسطولها من طائرات الجيل الجديد من طائرات بوينغ 800737- لضمان تجربة سفر اكثر انسيابية لركابها ومواءمة منتجاتها وخدماتها على متن الطائرة مع غياب الطائرات الجديدة التي كان يتوقع ان تنضم إلى الأسطول للفترة المتبقية من العام.

أدى انخفاض عدد الطائرات التي كان من المتوقع استلامها هذا العام إلى زيادة الضغط على استعمال أسطول فلاي دبي. مع اضافة 06 وجهات جديدة من المقرر إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، تقوم الشركة حاليا بمراجعة جدول رحلاتها و عملياتها عبر شبكتها بسبب الضغوط التي شكلتها نقص الطائرات.

على مدار 15 عاما من عملياتها، برزت فلاي دبي كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، نجحت خلالها الناقلة في بناء شبكة متنوعة قوية وافتتحت العديد من الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشر.

تعد فلاي دبي اليوم أكبر مشغل لطائرات بوينغ 737 ماكس في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وعزز تنامي اسطولها خطط النمو الطموحة للناقلة خلال السنوات الماضية. وكانت قدرة بوينغ على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتسليم الطائرات إلى الناقلة عاملا حاسما لتحقيق خطط النمو هذه.

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