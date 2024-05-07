فلاي دبي أفضل ناقلة لرحلات الربط في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت فلاي دبي على جائزة «أفضل شركة طيران لرحلات الربط في الشرق الأوسط»، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط.

وتسلم فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي في فلاي دبي، الجائزة نيابة عن الناقلة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي. وحضر الحفل نخبة من كبار العاملين في قطاع السفر والطيران.

وتأتي هذه الجائزة، التي تم التصويت عليها من قبل الجمهور وقراء المجلة، تكريماً لنموذج الأعمال القوي الذي تتبعه فلاي دبي بالإضافة إلى التزامها بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين الدول وافتتاح الوجهات غير المخدومة التي لا ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي.

وقال فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي في فلاي دبي: «يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة كونها تأتي اعترافاً بجهودنا وتفانينا في تعزيز رحلات الربط في الشرق الأوسط وخارجه. تضم شبكة فلاي دبي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة يخدمها أسطول يتألف من 86 طائرة. ومع استمرارنا في استلام المزيد من الطائرات، وافتتاح المزيد من الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر، وزيادة عدد الرحلات على وجهاتنا الحالية، فإننا نتطلع دوماً لتعزيز خدمات رحلات الربط لمسافرينا من دولة الإمارات شبكة فلاي دبي عموماً والتأكيد على مكانة دبي كمركز عالمي للطيران».

ومنذ بدء عملياتها في العام 2009 نقلت فلاي دبي أكثر من 100 مليون مسافر وافتتحت أكثر من 90 وجهة جديدة لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي أو لم تكن تخدمها شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

ومنذ بداية عام 2024، بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى مومباسا في كينيا، ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا، بالإضافة إلى الجوف والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تبدأ الناقلة خدماتها إلى أحدث وجهاتها، وهي بازل في سويسرا اعتباراً من 02 أغسطس، بالإضافة إلى وجهاتها في منطقة البلطيق وهي ريغا في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى تالين في إستونيا وفيلنيوس في ليتوانيا اعتباراً من 12 أكتوبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز