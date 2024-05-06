فلاي دبي تسجل نمواً مستداماً في أعداد المسافرين بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي وتطلق مشروع تحديث شامل للأسطول

المصدر: البيان

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سجلت فلاي دبي نمواً مستداماً في أعداد المسافرين منذ بداية العام الجاري، حيث نقلت حوالي خمسة ملايين مسافر خلال الفترة من 01 يناير وحتى 28 أبريل 2024، وذلك بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي.

ومنذ بداية عام 2024، نمت شبكة فلاي دبي مع بدء عملياتها إلى مومباسا ولانكاوي وبينانغ والجوف والبحر الأحمر. كما أعلنت الناقلة عن التوسع في شبكتها الأوربية مع إطلاق رحلات إلى بازل وريغا وتالين وفيلنيوس. ومع بدء رحلات وجهاتها الموسمية الصيفية بين يونيو وأكتوبر تنمو شبكة الناقلة إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: "تواصل فلاي دبي توسيع شبكتها باستمرار، ويسعدني أن أرى عملياتنا تنمو بشكل أكبر في جنوب شرق آسيا مع إضافة ماليزيا بالإضافة إلى التوسع المستمر في أفريقيا وأوروبا على وجه الخصوص. ومع نمو السعة المقعدية نمت أعداد مسافرينا على متن طائراتنا منذ بداية هذا العام على الرغم من أن هذا النمو قد تضاءل بسبب التأخير المستمر في تسليم الطائرات. ما زلنا نسير على الطريق الصحيح لواحد من أكثر فصول الصيف ازدحاماً على الإطلاق مع بدء جدول الصيف الموسمي اعتباراً من شهر يونيو. ينصب تركيزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على مشروع التحديث الطموح عبر الأسطول والذي سيضمن تجربة أكثر راحة وموثوقية للعملاء على متن الطائرة."

الاستثمار في تطوير المنتجات

ارتفع اسطول فلاي دبي اليوم الى 86 طائرة من طراز بونيغ 737 مع انضمام طائرتين جديدتين منذ بداية العام 2024 لخدمة شبكتنا المتنامية مع انضمام ست طائرات أخرى من المتوقع تسلمها بحلول نهاية العام وسط التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتأخير في جدول تسليم الطائرات.

يتألف أسطول فلاي دبي من 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و54 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9. أطلقت شركة النقل مشروعاً سيشهد تحديثا كاملاً للمقصورة الداخلية لغالبية أسطول الشركة من طائرات بوينغ من الجيل الجديد.

تم إطلاق مشروع التحديث الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات في يناير 2024، وقد تم تحديث المقصورة بالكامل لثماني طائرات من خلال تركيب مقاعد درجة الأعمال يمكن تحويلها إلى اسرة ومقاعد الدرجة السياحية جديدة من ريكارو التي تعكس منتجات فلاي دبي على طائراتها الاحدث داخل المقصورة. سيتم تجهيز جميع الطائرات المحدثة بنظام الترفيه الجوي وسيضمن تجربة سفر أكثر راحة وموثوقية للمسافرين عبر الأسطول. ستحافظ الشركة على نفس التوزيع في المقاعد بتكوين الدرجة الاقتصادية بالكامل في بعض طائراتها وستقوم بتحديث المقاعد إلى مقاعد ريكارو للدرجة السياحية والمزودة بنظام الترفيه الجوي.

وكجزء من استثمارها في تعزيز تجربتها على متن الطائرة، ستقوم الشركة أيضاً بزيادة مساحة المقعد على مقاعد درجة الأعمال في بعض طائراتها الأحدث من 45 إلى 53 بوصة. سيتم إطلاق هذا المشروع بعد فصل الصيف ضمن جهود الناقلة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة على الرحلات القصيرة و المتوسطة المدى في مختلف أنحاء المنطقة.

وتهدف الشركة الى استكمال برنامج تحديث الاسطول قبل نهاية العام، ويتم تنفيذ المشروع الطموح من قبل فريق الصيانة الداخلي في فلاي دبي وشركة جي ام آر ايروتيك للاصلاح والصيانة.

أداء قوي وشبكة متنامية

نقلت حوالي خمسة مليون مسافر خلال الفترة من 01 يناير وحتى 28 أبريل 2024، وذلك بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بنمو السعة المقعدية عبر مختلف وجهاتها.

تضم شبكة فلاي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، أكثر من 90 من هذه الوجهات لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر مع دبي أو لم تكن تخدمها شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

تواصل فلاي دبي زيادة سعتها المقعدية الاستيعابية عبر أسواقها مع عودة الرحلات عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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