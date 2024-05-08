شبكة فلاي دبي ترتفع الى 44 وجهة في 21 دولة أوربية

المصدر: دبي - البيان

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تستعد فلاي دبي لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية مع انطلاق عملياتها ​ إلى 4 وجهات جديدة هي بازل وريغا وتالين وفيلنيوس لترتفع شبكة الناقلة الى 44 وجهة في 21 دولة في أوروبا، لتوفر خيارات واسعة للمسافرين من دبي. ومع إضافة هذه الوجهات، تصبح فلاي دبي أول ناقلة وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي الى هذه الوجهات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الناقلة عن إطلاق رحلاتها الى هذه الوجهات الأربع التي سيتم تشغيل رحلاتها في وقت لاحق من هذا العام انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. تبدأ الرحلات الى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من 02 أغسطس، مما يمثل أول وجهة لفلاي دبي في سويسرا. كما ستدشن أيضاً رحلاتها إلى دول البلطيق برحلات مباشرة إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى مطار تالين في إستونيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتباراً من 12 أكتوبر.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "على مدار السنوات الماضية كنا دوما ملتزمون بافتتاح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشرة من دبي، ويسعدنا أن نؤكد ذلك من خلال إضافة بازل وريغا وتالين وفيلنيوس. لقد شهدنا بالفعل طلباً قوياً قبل إطلاق الرحلات، ونحن على ثقة من أن خدماتنا الجديدة ستوفر خيارات أوسع للمسافرين وتجربة سفر مريحة وموثوقة عبر مركز الطيران في دبي. ومع اقترابنا من بدء هذه الرحلات، نتطلع إلى منح مسافرينا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبكتنا عموماً المزيد من الفرص لاستكشاف هذه الوجهات الجميلة."

وقالت مونيكا لندر غوارناتشيا، مدير التسويق في مطار بازل: " دبي هي الإضافة المثالية لجميع وجهاتنا. وبفضل فلاي دبي، باتت منطقة بازل ترتبط بمدينة ذات أهمية اقتصادية كبرى. وبفضل الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ترتبط دبي بعدد من المدن الكبرى حول العالم. ونحن نتطلع إلى الترحيب بفلاي دبي في مطار بازل ميلوز فرايبورغ الأوروبي."

تشتهر بازل في سويسرا بتراثها الثقافي، وتقدم مزيجاً ساحراً بين العراقة والحداثة بما تحويه من المتاحف الفنية والمواقع التاريخية التي تقع في مواجهة المناظر الطبيعية وغيرها الكثير.

ريغا هي عاصمة لاتفيا النابضة بالحياة وتشتهر بمناظرها الطبيعية الرائعة وهندسة فن الآرت نوفو. يمكن للزوار استكشاف ​ ​ سحر المدينة الخالد من خلال المشي على طول شارع ألبرت الشهير أو التجول في أروقة مدينة ريغا القديمة.

تقع تالين على خليج شمال إستونيا، وهي مدينة مزدهرة أصبحت مسقط رأس العديد من الشركات العالمية ذات التقنية العالية والشركات الناشئة. تتمتع العاصمة أيضاً بتاريخ غني ومناظر طبيعية مدهشة.

وتعد فيلينوس وجهة للسياح محبي الثقافة النابضة بالحياة والهندسة المعمارية المذهلة. تشتهر عاصمة ليتوانيا بفنونها ومشاهدها الثقافية المثيرة للاهتمام، وأحيائها الحضرية وهندستها المعمارية الباروكية الرائعة.

يمكن للمسافرين على متن فلاي دبي الاستمتاع بمقاعد مريحة، وقوائم طعام مستوحاة من أطباق عالمية، فضلا عن خيارات الترفيه من الافلام والبرامج في درجة الأعمال اضافة الى المقاعد المصممة لتحسين المساحة والراحة في الدرجة السياحية.

نمت شبكة فلاي دبي لتصل اليوم الى 129 وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 86 طائرة بوينغ 737. ومنذ بداية عام 2024، أطلقت فلاي دبي رحلاتها إلى مومباسا في كينيا، ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا، بالإضافة إلى الجوف والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وخلال فصل الصيف، ستستأنف فلاي دبي رحلاتها الى وجهاتها الصيفية الموسمية ومنها باتومي وكورفو ودوبروفنيك وتيفات وغيرها. ​

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