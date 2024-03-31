«كافيندش ماكسويل»: دبي تشهد انتعاشاً سياحياً قوياً

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «كافيندش ماكسويل» للاستشارات العقارية، أن قطاع السياحة في دبي يشهد انتعاشاً قوياً، رغم التحديات الإقليمية والدولية، حيث يستعد القطاع لاستقبال 31 فندقاً جديداً في العام 2024، و16 فندقاً في العام 2025، ليصل إجمالي عدد الفنادق إلى 851 بحلول نهاية العام 2024، و867 بحلول العام 2025.

فنادق مميزة

وذكرت الشركة في تقرير عن أداء قطاع السياحة في دبي وأفق نموه، أن الإمارة شهدت افتتاح 3 فنادق مميزة في بداية العام الجاري وهي: «ون أند أونلي وان زعبيل»، والذي يضم 370 غرفة فئة فخمة، وفندق «ميركيور دبي ديرة»، والذي يضم 152 غرفة، ويقع ضمن الفئة العليا الوسطى، وأخيراً فندق «ذا لانا دبي دورشستر كوليكشن» والذي يضم 225 غرفة فئة فخمة.

ووفق التقرير، حافظ اقتصاد دبي على مسار التعافي بفضل القطاعات الرئيسية مثل السياحة، حيث استقبلت الإمارة في العام 2023 حوالي 17.15 مليون زائر، وهو رقم يتجاوز أعلى مستوى سابق لها وهو 16.73 مليون زائر في العام 2019 و14.36 مليوناً في العام 2022.

ويُتوقع تضاعف مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 2024، مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36.1%، ومن المتوقع أن تعود إلى مستويات عام 2019 مرة أخرى بنهاية 2024.

أهداف طموحة

وللمضي قدماً في تعزيز مكانة السياحة في الدولة، وضعت الإمارة أهدافاً طموحة في استراتيجية السياحة الوطنية 2031، والتي تهدف إلى ترسيخ موقعها كوجهة عالمية رئيسية بحلول العام 2031، حيث تتمثل أهداف الاستراتيجية في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 450 مليار درهم (122 مليار دولار)، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، واستقبال 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العام 2031.

وكانت حكومة دبي قد كشفت في أوائل 2023، عن أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف لمضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية للسفر والأعمال، عبر زيادة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.

اعتراف عالمي

وحظي الأداء السياحي في دبي وطموحاتها المستقبلية باعتراف عالمي، حيث حلت المدينة في المرتبة الأولى، كأفضل وجهة عالمية في جوائز «تريب أدفيزر» للمسافرين المختارين 2024 للعام الثالث على التوالي. كما احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً كأفضل مدينة في العالم، وفقاً لتقرير أفضل المدن في العالم للعام 2024، حيث تعكس هذه الجوائز التزام دبي بالتميز السياحي ومكانتها كوجهة عالمية رائدة، حيث لعب النمو الذي حققه قطاع السياحة في دبي في العام 2023، دوراً أساسياً في تعزيز قطاعي الضيافة والعقارات في المدينة.

مطارات دبي

ويتولى مطاران دوليان حركة النقل الجوي كاملة من وإلى دبي، وهما مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، وفي عام 2023، تجاوز مطار دبي الدولي مستويات حركة المسافرين قبل الجائحة، حيث استقبل 86.9 مليون مسافر. وتشير التوقعات، إلى أنه وبحلول نهاية العام 2024، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 88.8 مليون مسافر، يقترب من أعلى رقم قياسي بلغ 89.1 مليون مسافر في العام 2018.

جاذبية

وتزداد جاذبية دبي كوجهة سياحية بشكل مطرد، إذ استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي خلال 2022، بزيادة 97% عن عام 2021، ووصلت إلى 86% من مستويات ما قبل الجائحة، وهو الاتجاه الذي استمر تصاعدياً في 2023، حيث وصل عدد الزائرين إلى 17.15 مليون زائر، بزيادة 19.4% على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث من 2023، بقيت الهند أكبر سوق مصدر للزوار الوافدين إلى دبي للإقامة ليلة واحدة، حيث شكلت 14% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وروسيا بنسبة 7% لكل منها. ومن بين الأسواق العشرة المصدرة الرئيسية، شهدت الصين زيادة بنسبة 304.4% على أساس سنوي، تليها روسيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 49.6%.

طلب متزايد

ونجح نجح قطاع الضيافة في تعديل العروض بشكل مناسب لتلبية الطلب المتزايد، استجابة للارتفاع الكبير في مستويات السياحة في دبي. وبحلول النصف الأول من 2023، ارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 813 منشأة، توفر 148.711 غرفة فندقية، ومع نهاية العام، وصل إجمالي عدد المنشآت إلى 820 منشأة، مع 149.685 غرفة جاهزة لاستقبال الضيوف.

وشهد عدد الغرف الفندقية في دبي، زيادة ملحوظة في عام 2021، حيث كان أكبر معدل نمو خلال فترة التعافي بنسبة 8.7%، واستمر هذا الزخم في العام 2022 بنسبة زيادة قدرها 6.2%، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 146.996 غرفة. وفي العام 2023، كانت هناك زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 2.2%، ليصل إجمالي المخزون من الغرف إلى 149.685 غرفة.

عروض

وشهدت شقق فنادق الرفاهية، أعلى زيادة في المعروض من الغرف على أساس سنوي في العام 2023، إذ ارتفع بنسبة 5.6%. وخلال هذا العام، كان حوالي 73% من المعروض الجديد في فئة الرفاهية والفخمة العليا.

وشهدت فنادق الخمس نجوم، نمواً بنسبة 4.5%، بينما سجلت فنادق الأربع نجوم زيادة معتدلة بنسبة 1.8%. واعتباراً من 2023، يشكل كل من فئة الرفاهية والفخمة العليا والفخمة 67% من المعروض الحالي للغرف، بينما تمثل شريحتا الفئة العليا الوسطى والفئة الوسطى ما يقارب الثلث 27% من إجمالي المخزون.

وشملت الافتتاحات في العام 2023 فندق أتلانتس ذا رويال، وشيفال ميزون، وعلامة مجموعة إن إتش دبي بالم جميرا، وفوكو دبي بالم جميرا. وساهم بالم جميرا في زيادة المعروض الحالي بحوالي 1600 غرفة جديدة. ومن المتوقع أن تشهد عروض الفنادق الفخمة في العام 2024، أكبر نمو مع افتتاح 12 فندقاً جديداً قيد التخطيط، ما يضيف حوالي 3000 غرفة.

خارطة مستقبل

وتشهد دبي نمواً متصاعداً في قطاع الضيافة لمواكبة الطلب السياحي المتزايد. وتشير التوقعات، إلى افتتاح 31 فندقاً جديداً في 2024، و16 فندقاً آخر في العام 2025، ليصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية إلى 867 بحلول نهاية عام 2025.

وحقّق قطاع الضيافة في دبي، أداءً استثنائياً في 2023، حيث تجاوز متوسط إشغال الفنادق مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة، ليصل إلى حوالي 77%. وشهدت مختلف فئات الفنادق ارتفاعاً في معدلات الإشغال، حيث سجلت فئة الفخمة العليا والفخمة أعلى الزيادات على أساس سنوي، بنسبة 6.4%، حيث سجلت القطاعات الراقية والعليا أكبر زيادات بنسبة 7.6% و6.5% على التوالي، وشهد قطاع المنتجات الفاخرة في دبي زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالعام 2022.

متوسط يومي

وعلى الرغم من استضافة دبي لمعرض دبي للطيران كل عامين، ومؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر 2023، إلا أن متوسط السعر اليومي للغرف شهد استقراراً نسبياً في العام 2023، إذ لم يسجّل سوى زيادة طفيفة بأقل من 0.5% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي سعر السوق الإجمالي حوالي 700 درهم.

وشهد متوسط السعر اليومي للغرف في فئة الرفاهية والفخمة العليا، انخفاضاً طفيفاً، بينما ارتفع في فئة الفخمة والفئة العليا الوسطى. وشهد متوسط السعر اليومي للغرف في دبي معدل نمو سنوي مركب قدره 5.85% خلال الفترة 2018-2023.

وبتقسيم الأمر بشكل أكبر، شهدت قطاعات الفنادق الفاخرة والراقية، انخفاضاً في مستويات متوسط السعر اليومي بنسبة 1.4% و0.4% على التوالي، في حين شهدت الفنادق الراقية والفنادق ذات المستوى الأعلى المتوسط زيادات في متوسط السعر اليومي بنسبة 5.3% و3.6% على التوالي.

ارتفاع ملحوظ

ولم يقتصر الانتعاش السياحي على إمارة دبي، بل شهد قطاع الضيافة في كافة إمارات الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال العام 2023، حيث تجاوزت جميع الإمارات حاجز الـ 70%. وشهدت إمارة رأس الخيمة، النمو الأسرع على مستوى الدولة، حيث ارتفع متوسط إشغال الفنادق بها بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 74%، متجاوزاً بذلك حتى مستويات ما قبل الجائحة (72% في عام 2019).

ووفق هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، استقبلت الإمارة عدداً قياسياً من الزوار بلغ 1.2 مليون زائر بنمو نسبته 7.8%، وسجلت 4.35 ملايين ليلة إقامة بنمو نسبته 23.2%.

تباين أسعار

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في كافة الإمارات خلال العام 2023، إلا أن متوسط السعر اليومي للغرف شهد اتجاهات مختلفة، ففي حين سجلت إمارة أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط السعر اليومي بنسبة 16% على أساس سنوي، شهدت بقية الإمارات انخفاضاً طفيفاً تراوح بين 1.3% إلى 7.4% خلال نفس الفترة.

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